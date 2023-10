Zlámal: Gerrard vedl Rangers k nefér hře. Kúdela? Výroky mě stály angažmá

Za profesionální kariéru prošel čtrnácti kluby, na angažmá ve Skotsku vzpomíná nejraději. Jednu periodu by ale nejraději býval vynechal. „Zápas Rangers se Slavií mám dodnes v žaludku a nemůžu na to zapomenout,“ řekl Zdeněk Zlámal v Dloubáku živě ve studiu iSport.cz. Jeho výroky o kauze Kúdela ho stály prodloužení už tak bohaté kariéry.

Na jaře 2021 Zlámal zažil celou bouřlivou aféru přímo ve Skotsku. Zrovna mu dobíhalo působení v Hearts a řešil, zdali se ještě objeví jiné zajímavé angažmá.

„Když to bylo čerstvé, bylo to velké téma. Bavili jsme se o tom i v šatně Hearts a můžu říct, že jsem se s některými hráči i docela pohádal. Ale v dobrém smyslu slova, protože jsme na to měly obě strany odlišné názory a bylo hodně zajímavé to společně řešit,“ líčí zpětně Zlámal, jak prožíval diskuzi po obvinění ze strany Glena Kamary, že ho Ondřej Kúdela rasisticky urazil.

Za hráčskou kariéru světoběžníka, který obrazil celou Evropu a různé kultury, se nejednalo o nic výjimečného. „Bavilo mě obrážet svět, poznávat nové lidi, novou kulturu. Užíval jsem si to. Pro mě to byla velká zkušenost jak fotbalová, tak hlavně lidská. Rozšířilo mi to obzor. Co se třeba týče Turecka, názor na muslimy, na úplně jinou kulturu. Za mě to bylo skvělé,“ vzpomíná Zlámal na bohatou a barvitou kariéru, kterou teď už na nižší úrovni dovršuje v Kožušanech.

Diskuze v šatně Hearts mohly být zajímavé a třeba i přínosné. Zlámalova veřejná prohlášení o kauze už ale na brankářovo další působení ve Skotsku měla negativní efekt. „Na celou kauzu nevzpomínám moc dobře, protože se dá říct, že mi ukončila angažmá ve Skotsku,“ vzpomíná bývalý gólman Sparty, Slavie či Bohemians.

„Měl jsem tam i jednu nabídku z Motherwellu, dalšího týmu skotské Premier League. Poté, co jsem se vyjádřil k tomu, co proběhlo mezi Kúdelou a Kamarou, byly všechny kontakty přerušeny. Dá se říct, že jsem se neloučil úplně v nejlepším. Bohužel to tak ale je,“ krčí rameny Zlámal.

Chápání kauzy v Česku a ve Skotsku každopádně bylo úplně mimoběžné, což ještě umožnila tvrdá covidová izolace. Značná část české společnosti obecně zrovna nepochytila smysl debaty o strukturálním rasismu ze strany hnutí Black Lives Matter. Kúdela tedy byl značnou částí skotské veřejnosti vnímán jako další pachatel, který snadno unikne postihu proto, že se mu oficiálně nedá prokázat rasismus.

Česká fotbalová veřejnost si zase klepala na čelo, že se na Ostrovech daleko více diskutuje o jednom, jakkoliv toxickém, výroku, než o život ohrožujícím zákroku na Ondřeje Koláře, na kterého zaútočil Kemar Roofe bez jakéhokoliv respektu. A to i když Kúdela šeptal do ucha Glenu Kamarovi, ne Roofovi.

„Kdybych mohl vrátit čas, asi bych se k tomu nevyjádřil,“ odpovídá Zlámal na otázku, jestli by něco zpětně udělal jinak. „Prostě jsem řekl, jak jsem to cítil. Doteď si stojím za tím, že nikdo z nás neví, co si ti dva řekli, a měli bychom ctít nějakou presumpci neviny. Vadilo, že jsem řekl, že vím, že nevím. Najednou jsem byl ten vyvrhel, ale tehdy to bylo opravdu vyhrocené. Za mě hrály velké emoce i po tom, jak byl celý zápas vedený ze strany Rangers a jak faulovali brankáře Koláře.“

Zlámal právě celou kauzu vnímal ještě v jiné souvislosti. Jako gólman měl čerstvou zkušenost s herním stylem Rangers, který šel s agresivitou dost přes čáru. „I já jsem pocítil na vlastní kůži, když jsem chytal za Hearts a hráli jsme proti Rangers, že na mě bylo pár nefér zákroků. Bylo to až zákeřné. Proti Slavii to nebyl ojedinělý případ,“ upozorňuje.

A podle Zlámala nešlo o náhodu, nebo jen další klasický skotský tým. „Co jsem slyšel a ptal se kluků, kteří hráli v Rangers, jaký vlastně byl kouč Steven Gerrard, tak se podle nich opravdu jednalo o takový spouštěč a o kouče, co někdy nabádal hráče k agresivitě a k nefér zákrokům,“ vypálil Zlámal.

„Zase si nemyslím, že by Gerrard vedl hráče k tomu, aby soupeře zranili. Ale jeho styl byl prostě agresivní a nejednalo se o moderní fotbal, který předvádějí třeba současní trenéři Sparty a Rangers Priske a Clement, kteří už jedou modernu. To, že Gerrard podle mě není až takový top trenér, se projevilo i v Premier League, kde nebyl úspěšný v Aston Ville,“ soudí Zlámal.

Rangers přehodnotili směřování i vlivem toho, že se na skotský trůn vrátil Celtic. A to i díky současnému trenérovi Tottenhamu Angemu Postecoglouovi, který Spurs nečekaně vyšvihl do čela anglické Premier League.

„Je to skvělý trenér, hraje moderní prvky a tímhle šel Celtic dopředu. Rangers tehdy angažovali kouče Michaela Bealea, který není až tak progresivní. Byl to Gerrardův asistent, za něj vyhráli titul spíš silou než fotbalovostí. Ale v podobě nového trenéra Clementa podle mě Rangers pochopili, že musí hrát podobný styl jako Celtic,“ připojuje postřehy ze skotského fotbalu někdejší brankář Hearts, St. Mirren nebo St. Johnstone.

„Bylo to prostě hodně, hodně nešťastné a neudělalo to dobrou reklamu jak nám, tak skotskému fotbalu,“ uzavírá Zlámal celou kauzu. Už před zápasem na Letné ale Zlámal věřil, že tento duel proběhne v klidu. „Hlavně díky tomu, že na lavičce není Gerrard.“ A minimálně to, že duel proběhl bez problémů, někdejší brankář trefil.