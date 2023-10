Priske: Je to malé zklamání, po pauze šla kvalita dolů. V postup věřím

Byla údernější, nebezpečnější, ale bez efektu. Sparta ve čtvrtečním hitu Rangers nepovalila. Bezbranková remíza není v cestě za postupem ze základní skupiny Evropské ligy výrazná komplikace, přesto českého mistra po utkání zavalilo zklamání. I když po pauze ztratil na tempu a skotský tým hrozil. „Ale pokud měl někdo vyhrát, byli jsme to my,“ řekl trenér Sparty Brian Priske.

Jak hodnotíte utkání?

„Je to malé zklamání, že jsme doma nevyhráli. Chtěli jsme se odměnit fanouškům, kteří nás podporovali, získat tři důležité body do vyrovnané skupiny. V první půli jsme dominovali v mnoha aspektech, měli jsme výraznější šance, ale chyběla asi větší kvalita. I jejich brankář měl dobré zákroky. Ve druhém poločase jsme se museli vypořádat s kvalitou soupeře, měl brejkové situace, ale pokud měl někdo vyhrát, byli jsme to my.“

Ve druhé půli jste ztratili tempo, jste spokojený se střídajícími hráči?

„Souhlasím, že kvalita šla dolů, ale nevím, jestli to bylo kvůli střídání. Peša (Pešek), Sáďa (Sadílek) a Victor (Olatunji) dělali všechno, co mohli, tlačili na soupeře. Ale asi jsme nebyli celkově tolik kompaktní v bloku a presinku. Otevírali jsme pozice, čehož soupeř dokázal využít. Viťas (Vitík) měl navíc problémy s kotníkem. To byl možná důvod.“

Slušně zahrál Veljko Birmančevič. Cítí se líp na levé straně?

„Myslím, že může bezpochyby hrát na obou pozicích. Na tom nezáleží. Hrál vpravo, když jsme byli bez Haraslína, používali jsme ho vlevo. Možná je tam platnější, protože si dokáže vytvořit šance a vystřelit pravou nohou, centrovat, asistovat. Pravděpodobně se tam cítí komfortněji, ale určitě hraje dobře i vpravo.“

Co očekáváte od následujících dvou venkovních zápasů, budou důležité v cestě za postupem?

„Jistě, ale hraje se ještě o devět bodů. Šanci stále máme, první tým v tabulce má šest bodů, na druhém jsou dvě mužstva se čtyřmi. Nevidím důvod, proč nemůžeme zvítězit v Glasgow. Vyhrát všechno bude obtížné, ale už víme, že se můžeme měřit s každým.“

Před zápasem jste doufal, že Jan Kuchta si šetří góly na zápas s Rangers. Měl dvě šance, ale nedal je. Jak hodnotíte jeho výkon?

„Byl dobrý, stejně jako v předchozích zápasech. Potřebuje jen využít šancí. Ale dělá to soupeřům těžší, vykrývá správně prostory, jen se potřebuje gólem odměnit sobě i týmu. V posledních pětadvaceti třiceti minutách hrál jako desítka a myslím, že i tam si vedl dobře.“