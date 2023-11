Mourinho chrání svůj klenot. Římská hvězda Slavii zřejmě neohrozí

Výhru AS Řím nad Slavií sledoval jen z tribuny, přitom jde o nejcennějšího hráče týmu. To je i důvod, proč je start argentinského útočníka Paula Dybaly (29) nejistý i v pražské odvetě. Slávisté si mohou oddechnout, střelec s kouzelnou levačkou bude šetřen – kouč José Mourinho ani nechtěl, aby do Prahy letěl. Proč se o hráče s přezdívkou „La Joya“, tedy „Klenot“, tak bojí? Levák, který byl celou kariéru srovnáván s Messim, je totiž v Itálii považován za hvězdu největšího kalibru.