Bořilův příběh: slzy a málem konec, pak červené derby. Teď zase zářil

Začátkem října 2021 odehrál Jan Bořil kompletní derby pražských „S“ na Letné. Málokdo si tenkrát v sešívaném táboře dovedl představit, že populární „Béřa“ bude mimo hru vlastně půl druhého roku. „Musí podstoupit náročnou operaci chrupavky kolenního kloubu a čeká jej dlouhá rekonvalescence. Je to sportovní tragédie,“ hlásil tehdy klubový web. Po prvotním nesmělém comebacku v lednu 2023 je ale kapitán zpět a Jindřich Trpišovský jej staví do důležitých zápasů, včetně toho čtvrtečního proti AS Řím (2:0), byť jeho plnohodnotnému návratu na trávník nevěřili ani lékaři.

Když Slavia vyběhla v lednu tohoto roku k přípravnému utkání proti Servette Ženeva v Portugalsku, v herním módu na lavičce už čekal i Bořil. Poprvé od října 2021 mohl jít na plac. Trpišovský mu nadělil jedenáct minut na sklonku utkání a jedna z tváří Slavie posledních let tak přispěla k pohodové výhře 3:0. Pro sešívané fanoušky však největším triumfem byl pohled na kapitána v plné polní, leč poněkud předčasně.

„Honza už absolvuje postupně tréninkové dávky. Tam to bude otázka ohledně kumulace zátěže, nechceme nic uspěchat," nechal se slyšet Trpišovský. Možná to ale ještě proti Servette na nástup nebylo. Následně totiž zůstal další dva měsíce mimo, aby se poté začal rozjíždět ve slávistické rezervě, která ještě na jaře hrála druhou ligu, než sestoupila.

Bořil platil před zraněním za krále levého kraje obrany sešívaných. Pamatujete, jak se předháněl ještě s Vladimírem Coufalem z opačné strany hřiště, kdo toho naběhá víc? Dvě motorové myši s dvojí kapacitou plic a opory reprezentace. Jenže zatímco Coufal šel v roce 2020 za lepším do Anglie, téměř přesně rok na to přišla pro jeho parťáka Bořila pohroma v podobě zranění kolene.

Post levého beka měl přitom „Béřa“ ve své správě od ledna 2016, kdy dorazil z Mladé Boleslavi. Od té doby si postupně v týmu budoval silnou pozici lídra. V době zranění jej na levé straně sešívané defenzivy postupně zaskakovali Oscar, Srdjan Plavšič a nejúspěšněji asi v poslední době David Jurásek před svým odchodem do Benfiky Lisabon. Teprve poté Jindřich Trpišovský přesedlal na rozestavení se třemi stopery vzadu a na postu halvbeka dochází od té doby k ještě větším škatulatům.

Jenže odchovanec Mladé Boleslavi je zpět a končit nehodlá. Ostrý start za A-tým si připsal poprvé od října 2021 v květnu letošního roku. V posledním kole ligové nadstavby odehrál 19 minut při kanonádě Václava Jurečky se Slováckem (4:0). Mělo jít o ochutnávku pozdějšího plnohodnotného návratu.

V letní přípravě před novou sezonou Bořil odehrál celý zápas proti Rakówu Čenstochová a Podbrezové, půl hodiny pak dostal v zápase s Drážďanami a koleno vydrželo. V podstatě tak Trpišovský mohl v týmu přivítat „staronovou“ posilu.

Přesto si Bořil na start v základní sestavě v ostrém ligovém zápase musel počkat bezmála dva roky. Stalo se tak 20. srpna při domácí výhře nad Baníkem Ostrava 1:0 v pátém kole. Opět navlékl na ruku kapitánskou pásku, ale tentokrát jako jeden ze tří stoperů. Nezklamal. „Odvedl skvělý výkon na úrovni před zraněním. Mám radost, jak dokázal tým vyburcovat. Kluci za ním šli jako za vůdcem. Výborně organizoval hru a přenesl mentalitu na celý mančaft. Už v týdnu v Košicích jsem mu říkal, ať se připraví, že proti Baníku bude hrát,“ líčil trenér Slavie.

Návrat klapnul, i když mu nevěřili ani sami odborníci. „Nejtěžší chvíle? Když jsem se dozvěděl diagnózu. Navštívil jsem nespočet doktorů. Říkali, že už nebudu hrát na profi úrovni. Tenkrát mi ukápla i slza. Pak mi jeden nejmenovaný reprezentační lékař doporučil experta v Německu, který měl s mým typem zranění zkušenosti. Řekl mi, že není problém a po pár měsících se můžu vrátit na profesionální úroveň, za což jsem nesmírně vděčný," popisoval své peripetie s kolenem Bořil po zápase s Baníkem.

Pak už to šlo v rychlém sledu. Trpišovský sestavou rotuje, přesto na Bořila vyšly důležité zápasy v Edenu proti Spartě, Plzni a AS Řím. Všechny s úplně jiným vyústěním týmového výsledku i dojmu, který rodák z Nymburka na trávníku zanechal.

Po potyčce s Krejčím v derby dostal flastr na 4 zápasy, s Plzní ho zase na levé straně obranné řady větral Erik Jirka. Zase se dostavily pochybnosti. Má někdejší reprezentant ještě na top úroveň? Není jen maskotem sešívané party? „Někdy mám pocit, že všichni zapomínáme, co pro Slavii Bořil odvedl, ale jsem přesvědčený, že on si to uhraje. Má nepřeberné množství zkušeností,“ hájil kapitána Slavie fotbalový expert a někdejší obránce Atalanty David Heidenreich před zápasem s Římany a měl pravdu.

Bořil obstál. Svezl se na vynikajícím týmovém výkonu, ale jezdil celých 90 minut a nezdálo se, že by ztrácel ani rychlostně.

„Ani nevím, kdy jsem takový zápas hrál naposledy. Pár měsíců už to asi bude. Dozvěděl jsem se den před utkáním, že budu v základu. Překvapilo mě to. Byl jsem ale šťastný. Vím, že někdy zahraju dobrý a někdy špatný zápas, proti AS se to ale vše sešlo. Klidně nastoupím i jako gólman. Trenéři vědí, že jsem srdcař a hecíř, to se zase ukázalo,“ liboval si kapitán vítězů.