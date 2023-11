KOEFICIENT: Přímý postup do LM je zase o trochu blíž, Česko posílilo

Aby se to potvrdilo, musí český koeficient skončit po této sezoně nejhůř na 15. příčce. V tuto chvíli má náskok 2,025 bodu, což je dost samo o sobě, navíc šestnácté Srbsko dělí své zisky pěti (Česko čtyřmi) a po podzimu mu zůstane ve hře nanejvýš CZ Bělehrad.

Současná výše koeficientu, která se počítá za posledních pět let od sezony 2019/20, činí 29,8 bodu. Silná trojka sbírala body (čistě ty na hřišti, z jejichž podílu se poté počítá koeficient) následovně:

Slavia 59

Plzeň 33

Sparta 16

Čtvrteční český příspěvek dělal 1,5 bodu. Půl bodu za výhry Slavie a Plzně a další půlbod za už jistý plzeňský triumf ve skupině. Z tohoto pohledu budou důležité nejenom výsledky ve zbývajících šesti zápasech (a případný postup Sparty), ale také to, zda Slavia ovládne svou skupinu. Pokud ano, polepší si koeficient rovnou o celý bod.

Anketa Na jakém místě skončí Sparta ve skupině Evropské ligy? 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo

I když pořád platí, že 15. příčka není úplně jistá, může Česko nesměle pokukovat i na 12. pozici. Co by to znamenalo? Změnu z 2 + 1 + 2 na 2 + 2 + 1. Jinými slovy, že 3. či 4. tým ligy by šel do předkola Evropské, nikoli Konferenční ligy. Švýcarsko má v tuto chvíli k dobru 1,375 bodu.

Ještě zajímavější je pohled o rok dál. V příští pohárové sezoně odepíše Česko bídný ročník 2019/20, v němž kluby celkem pobraly 2,5 bodu (pro srovnání, nyní jen dosud už 7,25).

S takovou pomocí by Češi napřesrok reálně usilovali o jedenácté místo – vyloučené není ani desáté – které znamená přímou účast českého šampiona v Lize mistrů pro sezonu 2026/27.