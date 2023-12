Expert Podaný: Je vidět, jak se Sparta posouvá. Chválil i hvězdu Španělů

Představení Sparty, zvláště to ve druhém poločase, hodnotil uznale. „Byl to velmi dobrý, nyní z její strany už standardní výkon. Je vidět křivka, po které se posouvá. Paradoxně, i přes výhru to však nebylo takové představení jako v prvním poločase v Seville. To bylo asi to nejlepší, co v poslední době předvedla. A tak dobré to dneska nebylo.“

Podaný i přesto spíš chválil. Ocenil hlavně zlepšení pravé sparťanské strany, které přišlo po přestávce. „V prvním poločase mi tam chyběla aktivita. Birmančevič a Preciado byli za očekáváním. Myslím, že trenér Priske o tom musel v poločase mluvit a vyplatilo se. Po přestávce začali zlobit a projevilo se to. Vítězná akce začala u Preciada a rozhodl Lukáš Haraslín, který byl nejlepším mužem zápasu,“ prohlásil Podaný.

Ocenil ale i jiné hráče a momenty. „Kuchta toho musel mít plné kecky. Spoustu míčů zalepil a dokázal posunout, navíc nahrál na gól,“ vypíchl expert ve studiu. „Je dobře, že i když Betis po inkasovaném gólu začal zlobit, rozjel trochu kolotoč a sparťanům ubývaly síly, tak soupeři moc nedovolili. Sparta byla v defenzivě kompaktní a do plné obrany se těžko hraje i takovým technickým týmům, jako je Betis.“

Podaný pochválil největší španělskou hvězdu. „Isco se snažil hledat netradiční řešení, snažil se překvapit, ale naštěstí se mu to nepovedlo. Ví o sobě, že je nadstandardní hráč, přišlo mi, že proto chtěl, aby každá přihrávka byla nadstandardní. Je pravda, že se musí riskovat, protože na obvyklá řešení je soupeř připravený.“

Když už se soupeř dostal do nebezpečí, byl připravený gólman Peter Vindahl. Jako u velké šance v první půli. „Byl strašně rychle venku, čekal to a střelu chytil,“ vyzdvihl Podaný oporu Sparty.