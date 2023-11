Haraslín: Nad Betisem nevyhráváte každý den. Kuchta skvěle pracuje

Jde o hodně cenný skalp?

„Nad Betisem nevyhráváte každý den, takže tohle je super výsledek. Ne pouze pro nás jako tým, ale pro celý klub. Máme z toho radost a pořád jsme ve hře o postup ze skupiny.“

Přišla úleva, že jste získali to, co jste potřebovali?

„Věděli jsme, že jedině výhra nás udrží ve hře o postup dál ze skupiny. Jsem rád, že jsme to zvládli proti tak kvalitnímu týmu z top ligy. O to cennější výsledek máme.“

Střílel jste na zadní tyč. Byla to první myšlenka, co uděláte?

„Věděl jsem, že mám víc možností. Mohl jsem si to hodit na levačku směrem k bráně, ale dal jsem si to do protipohybu obránce a vyšlo to. Trefil jsem to na zadní, za to jsem rád. Protože v prvním poločase jsem dvakrát střílel jen doprostřed branky.“

Co říkáte na Kuchtovu přihrávku?

„Super práce od Kuchtiče. Poslední zápasy skvěle pracuje pro mě a pro Birmu (Birmančeviče). Udrží těžké balony, což nám pomáhá. Můžeme z toho následně těžit.“

Byl to nejdůležitější gól v této sezoně?

„Každý gól je cenný. Je to jen další branka do sbírky. Nejdůležitější je výhra.“

Byl to jiný zápas než v Seville?

„I tam jsme měli velkou šanci bodovat, aspoň uhrát remízu. Bohužel jsme v závěru ztratili nad zápasem kontrolu, ale tentokrát jsme Betis do velkých šancí nepustili. Jen v prvním poločase, což nás Peter (Vindahl) podržel. Byli jsme lepší než soupeř.“