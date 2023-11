Krejčí po výhře: Cenný skalp, máme radost! Pro mě nic jednoduchého

Měsíc pauzíroval, v neděli si pak střihl jen půlhodinu proti Zlínu (2:0). O pár dní později už však na Ladislava Krejčího čekal náročný test. Po vyléčení pochroumaného lýtka naskočil do základní sestavy proti Betisu. Navíc Sparta musela vyhrát, jinak by ztratila naději na postup ze skupiny Evropské ligy. Povedlo se, jediným gólem rozhodl Lukáš Haraslín. A kapitán ukázal, že z formy nic neztratil. „Tenhle zápas budu řadit hodně vysoko,“ vykládal Krejčí po utkání.

Poprvé po zranění jste odehrál devadesát minut. Všechno v pořádku?

„Samozřejmě měsíc jsem byl mimo, takže jsem rád, že jsem to zvládl. Nebylo to nic jednoduchého, ale jsem strašně rád za tým, že jsme to zvládli výsledkově i herně.“

Je to hodně cenná výhra, že?

„Je to velký skalp. Evropskou ligu hrajeme pro takové zápasy, abychom se porovnávali s většími týmy, než jsme my, a dokázali je porážet. To se povedlo, takže jsem rád.“

Jak se lišil domácí zápas od venkovního, kde jste s Betisem prohráli (1:2)? I když jste tehdy předvedli zřejmě lepší výkon než tentokrát…

„Odehráli jsme znovu slušný první poločas. Měli jsme dobré věci a vytvořili si i šance. V druhé půli jsme byli určitě pasivnější, ale oproti zápasu venku jsme se poučili z toho, že jsme drželi kompaktní blok tak, aby si soupeř nevytvořil šanci, kterou by proměnil. Za to jsem šťastný.“

Jaké pocity ve vás převládají?

„Radost, že můžeme hrát až do konce o Evropskou ligu. To jsme chtěli a o ničem jiném ani nepřemýšlíme.“

Udrželi jste vzadu nulu. Další plus?

„To je určitě také cenné. Ještě k tomu výhra nad tak kvalitním soupeřem, který má světové hráče. Takže paráda. Tenhle zápas budu řadit hodně vysoko.“