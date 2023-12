Gólový Souček: Moje životní období! Překřtili ho na Moyesova bodyguarda

Kdy se Tomáš Souček zastaví? Osmadvacetiletý záložník zařídil West Hamu v pátém kole skupiny Evropské ligy výhru 1:0 na půdě srbské Bačky Topoly a postup a v součtu s reprezentací skóroval v pátém soutěžním utkání po sobě. „Tohle životní období si užívám, je to perfektní. Není to tak, že bych zvyšoval na 4:0 nebo 5:0. Byly to velmi důležité branky a většina z nich nám pomohla k zisku bodů. To je pro mě velmi důležité, jsem rád, že jsem mohl pomoci týmu," uvedl Souček pro klubovou televizi.