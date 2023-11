Schick gólem pomohl k postupu, Souček opět rozhodl! Ztráta AS Řím

Jan Kuchta v souboji schytal úder do obličeje • Pavel Mazáč (Sport)

Reprezentační záložník Tomáš Souček zařídil fotbalistům West Hamu gólem v 89. minutě výhru 1:0 na hřišti srbského celku Bačka Topola. "Kladiváři" si zajistili: postup do play off Evropské ligy stejně jako Leverkusen, který udržel stoprocentní bilanci v soutěži triumfem 2:0 na půdě Häckenu. Druhou branku vstřelil střídající útočník Patrik Schick, jenž se po zranění vrátil do hry po měsíční absenci. Brankář Matěj Kovář vychytal čisté konto, v základní sestavě Bayeru nastoupil i další český útočník Adam Hložek.