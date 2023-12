Galatasaray už není klub veteránů. Na Spartu čekají esa a progresivní kouč

Jdou na Turka! Sparťanská obec netrpělivě čekala na pondělní los jarního předkola play off Evropské ligy v Nyonu. Tím, že Letenští obsadili v základní skupině druhé místo, bylo jasné, že narazí na soupeře dříve než Slavia, kterou čeká rovnou osmifinále. Mezi prestižními značkami nakonec z Champions League přímo do boje se Spartou padlo turecké Galatasaray. Dojde tak na souboj dvou posledních mistrů svých zemí s progresivními trenéry.

V osudí čekaly kupříkladu takové adresy jako Benfica s Davidem Juráskem, Feyenoord s Dávidem Hanckem a Ondřejem Lingrem či AC Milán. Padlo to na Galatasaray. Turecký mistr se tak zkraje jara stoprocentně objeví v Praze, a že je na co se těšit, jak zmínil bývalý reprezentant a hráč Galatasaraye Tomáš Ujfaluši. „Začali budovat tým, aby byli dobří v Lize mistrů, což se jim začíná postupně dařit. Dřív nakupovali hráče na sklonku kariéry, kteří v klubu vydrží poslední dva roky. Tentokrát sázejí na mladší hráče a reprezentanty,“ má jasno někdejší obránce.

Soupiska na papíře pod hlavičkou Galatasaraye budí respekt. Jména jako Fernando Muslera, Angeliňo, Dávinso Sánchez, Lucas Torreira, Hakim Zijáš, Wilfried Zaha či Mauro Icardi? To bude konfrontace, na kterou Sparta čekala. Klub z istanbulské čtvrti Galata chtěl uspět v Lize mistrů a postoupit do jarní fáze, což se ale nepovedlo. Ve skupině A jasně kraloval Bayern Mnichov a zajímavostí je, že postup ze druhé příčky slavila Kodaň, která doma v posledním kole udolala právě Galatasaray v přímém souboji o postup. Chtělo by se říct, že favorit duelu padl a ukázala se tak naplno síla dánského šampiona, na němž Priskeho parta ztroskotala už v předkolech. Zároveň však Turci překonali Manchester United a zanechali v Lize mistrů sympatický dojem.

Tým padesátiletého kouče Okana Buruka totiž sází na filozofii, že zásadní je dát o gól více než soupeř. Taky na to dojeli v Lize mistrů, kde hráli směrem do defenzivy místy naivně. To by mohl být směr, kterým se Sparta má vydat. Pozor ale na ofenzivní činnost, ve které je Burukův tým na výši, což potvrzuje i Ujfaluši. „Galatasaray jsou silní v útoku. Icardi je střelec a snajpr, který se v zápase dostane do dvou šancí a je schopný obě proměnit.“ A nejen to, Icardi po patnácti kolech vede tabulku střelců turecké ligy se 12 zásahy společně se starým známým Edinem Džekem.

Není to však jen o argentinském bonvivánovi. Důležitým hráčem nesoucí turecký prapor v záplavě cizinců je Kerem Aktürkoglu. Z Chelsea v Istanbulu hostuje Hakim Zijáš. Jako volný hráč pak v létě z Crystal Palace dorazil Wilfried Zaha. Za žolíky do útoku platí v Burukově hierarchii Cédric Bakambu, Dries Mertens nebo Barris Yilmaz.

Nejžhavější zboží na lednovém přestupovém trhu však hledejme spíše jako spojku mezi obranou a zálohou. Francouz Sacha Boey zápas co zápas kmitá podél pravé lajny a o jeho služby se už v létě zajímaly Arsenal nebo Manchester United. Kdoví, jestli francouzský talent v Turecku přes zimu vydrží. A když jsme u Arsenalu srdcem středové řady je Uruguajec Lucas Torreira s minulostí právě v londýnském celku. Naopak za legendu je považován kapitán v bráně Fernando Muslera, jenž hraje v Istanbulu od roku 2012 a má na kontě nejvíce startů v dresu Galatasaraye ze všech cizinců v historii.

V Galatasarayi nyní jednoznačně pracují s kádrem, jenž možná vypadl z Ligy mistrů příliš brzy. První vzájemné utkání se 15. února odehraje v Istanbulu na stadionu Rams Park. S kapacitou přes 52 tisíc diváků se jedná o největší fotbalový stánek v zemi. A Sparťané mohou očekávat fotbalové peklo na vlastní kůži. „Spartu čeká stoprocentně bouřlivé prostředí. Fanoušci Galatasaray jsou jedni z nejhlučnějších na světě, to podepíšu,“ má jasno Ujfaluši.

Zároveň dojde na duel dvou trenérů, kde Brian Priske vyžaduje komplexnější přístup svých hráčů, Buruk je ofenzivně laděným trenérem, ale oba mají na své pažbě úspěchy. Zatímco Priske vyhrál kromě české ligy i tu dánskou s Midtjyllandem, Buruk slavil v minulé sezoně titul s Galatasarayem a předtím v roce 2020 s Basaksehirem. Na turecké straně se hledají opravdové slabiny marně, ale právě tohle by mohla Sparta podle Ujfalušiho přetavit ve výhodu. „Je možné, že Galatasaray to podcení. Mohli dostat totiž daleko těžšího soupeře. Pro Spartu je to velká šance se ukázat. Když bude hrát bez chyb a bez červené karty na začátku utkání, tak je všechno možné. Hraje se na dva zápasy.“

Hodnota kádrů

Sparta: 45 milionů eur

Galatasaray: 237 milionů eur

TOP 5 hvězd Galatasaraye

Mauro Icardi, útočník, 30 let, Argentina, tržní hodnota: 20 mil. eur

Wilfried Zaha, útočník, 31 let, Pobřeží slonoviny, tržní hodnota: 20 mil. eur

Sacha Boey, obránce, 23 let, Francie, tržní hodnota: 17 mil. eur

Kerem Aktürkoglu, křídlo, 25 let, Turecko, tržní hodnita: 17 mil. eur

Fernando Muslera, brankář, 37 let, Uruguay, tržní hodnota: 1, 5 mil. eur