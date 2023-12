Ujfaluši o Galatasarayi: Proti Spartě úplně jiné platy. Změna kádru i výhoda

Jakého soupeře Sparta dostala?

„Opravdu těžkého, což Galatasaray ukázal i v Lize mistrů. Umí hrát s velkými soupeři a v turecké lize už je druhým rokem na prvním místě. V minulém ročníku získali titul, tentokrát jsou na tom stejně s Fenerbahce.“

Galatasaray je v pozici favorita. Má přesto český mistr šanci na postup?

„Stoprocentně je šance. Sparta odehrála výborné zápasy s Betisem, což je velice silný soupeř. Ale musí si dát velký pozor. Galatasaray je silný v útoku. Mauro Icardi je špičkový střelec a snajpr, který se dostane do dvou šancí a je schopný obě proměnit. I zálohu mají silnou a v obraně nejsou vůbec přestárlí.“

Dají se oba kádry vůbec porovnávat?

„Galatasaray má pochopitelně větší finanční možnosti a je schopný víc investovat do hráčů. Ti jsou úplně jinak placení než top hráči ve Spartě, byť si myslím, že i oni jsou dobře placení. Ale mladý Vitík se mi ohromně líbí a jsem přesvědčený, že by to proti Galatasaray zvládl s přehledem.“

Anketa Postoupí Sparta přes Galatasaray do osmifinále Evropské ligy? ANO NE

Může se tedy Sparta soupeři vyrovnat?

„Je možné, že Galatasaray to podcení. Mohli dostat daleko těžšího soupeře. Pro Spartu je to velká šance se ukázat. Když bude hrát bez chyb a bez červené karty na začátku utkání, tak je všechno možné. Hraje se na dva zápasy.“

Ještě před dvěma lety byl Galatasaray v útlumu. Co tam bylo špatně?

„Udělal se titul a nakoupili se hráči, kteří už byli starší a za zenitem. Když najednou hrajete tři soutěže, tak je to na některého z nich už trochu víc. Takové typy tam jsou většinou s tím, že odehrají poslední rok nebo dva.“

To se změnilo?

„V současné době starší hráči odcházejí spíš do arabského světa, kde není taková kvalita. Proto si myslím, že se Galatasaray nad tím zamyslel a začali nakupovat hráče kolem 25 let, kteří mají to nejlepší ještě před sebou. Kádr relativně omladili a klub takové hráče může dál zpeněžit.“

Máte minulost v obou klubech. Těšíte se na jejich vzájemný střet?

„Pojďme si říct, že v Galatasarayi mám velice úspěšnou minulost. Ve Spartě to byl spíš pokus o nastartování se po zranění s kolenem a neodehrál jsem ani jeden ligový zápas. Ale samozřejmě se těším, rád bych se zúčastnil obou zápasů. Bude to zajímavé, ale mírnou výhodu má asi turecký tým.“

V čem?

„Protože Sparta má v přípravě delší pauzu a nebude toho mít v mistrovských zápasech tolik odehraného. V Turecku se hraje o něco déle.“