Růst Sparty. Promyšlené tahy a silný majitel, říká expert. Preciado jí vydělá

Sparta je v osmifinále Evropské ligy. Obrovskou zásluhu na tom má Angelo Preciado. Vždyť v obou zápasech proti Galatasarayi dal gól, ukázal extrémní rychlost a sebevědomí. „Je to hráč pro top pět lig v Evropě,“ má jasno expert Roman Polom. Proto se veřejnost ptá, jak ho Sparta vůbec dostala. „Sparta má top majitele, realizační tým a ve vedení člověka, který má za sebou obrovskou kariéru. Já se tomu nedivím,“ odpověděl bývalý stoper, který za Spartu odehrál sedm ligových zápasů.

Je to velká výhra Sparty?

„Hlavně obrovský úspěch, když se podíváme na to, jak je Galatasaray velký klub, jaký mají rozpočet a jaké udělali přestupy. Navíc na podzim hráli slušně v Lize mistrů. Pro Spartu je to velká noc.“

Byl to šok, že vyřadila Galatasaray?

„Spartu beru jako velký tým se silným majitelem. Samozřejmě v českých podmínkách je těžké konkurovat týmům, jako je Galatasaray. Mají lepší zázemí ve fanoušcích, drahé top hráče, je to velmi nadprůměrné evropské mužstvo... Ale Sparta je dokázala vyřadit a nutno říct, že ne náhodně. Bylo to po dvou top zápasech a její herní projev byl dobrý. Určitě prokázala kvalitu.“

A v odvětě se zakousla do soupeře hned od začátku.

„Bylo vidět, že chtěla být prvních patnáct minut aktivní, což se dařilo. Dokázala, že je na tom strašně dobře fyzicky. V tom Brian Priske a jeho realizační tým udělal velký kus práce. České týmy měly dřív problém