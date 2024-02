Křehký gigant z Milána. Fanoušci AC brojí proti trenérovi, pomůže Slavia?

Do Edenu přijede k zápasu osmifinále Evropské ligy sedminásobný mistr Evropy a semifinalista minulé sezony Ligy mistrů. Když se to podá takhle, jde z toho ohromný respekt. Proti Slavii se ale nepostaví neporazitelná síla. AC Milán má hráče světové úrovně, přesto se mu ale ani v domácí lize nedaří bojovat o titul. Hlavní tváře? Křídelník Rafael Leao a kouč Stefano Pioli, který po čtyřech a půl letech na lavičce rozděluje milánské fanoušky.

Taková reakce se nevídá často. „Porazte nás, pomozte nám vyhodit Pioliho,“ objevilo se několikrát v záplavě italských reakcí na los osmifinále Evropské ligy, který Milánu přiřkl pražskou Slavii. To jen dokazuje, jak složitý vztah holohlavý trenér s fanoušky má. Příznivci „rossoneri“ si zkrátka myslí, že potenciál týmu je vyšší než to, co s ním Pioli předvádí.

Týden, který vyvrcholil losem osmifinále Evropské ligy, totiž vyvolal hlasité ohlasy. Milánští naprosto vybouchli v ligovém souboji s Monzou (2:4) a ve čtvrtek prohráli v odvetě play–off 2:3 na stadionu francouzského Rennes. O postup ale nepřišli.

Klubová legenda Alessandro Costacurta vášně mírní. „Že se Pioliho vláda blíží ke konci, to je pocit fanoušků. Hráči ukázali, že za ním stojí, vyhrávají díky týmovému duchu. A ten tvoří trenér. Pokud by ale Milán skončil v lize s velkým odstupem za Interem a v Evropské lize vypadl s papírově slabším celkem, bude správné Pioliho práci zpochybňovat,“ uvedl pro Gazzetta dello Sport.

To první se stát může, za městským rivalem zaostávají červenočerní o jedenáct bodů a to mají o jeden zápas méně. Ukazuje se, že nejvyšší ambice týmu závisí především na jednom muži – Rafaelu Leaovi.

Se čtyřiadvacetiletým Portugalcem asi netřeba seznamovat. 188 centimetrů vysoký křídelník v sobě skrývá vzácnou kombinaci obrovské rychlosti i fyzické síly. Dát mu trochu prostoru znamená malér. Tolik se ale neví, že kromě zesměšňování obran je klíčovou součástí jeho života i hudba. Jako rapper s přezdívkou Way45 má na internetových platformách stovky tisíc poslechů.

Možná by je ale vyměnil za větší střelecké štěstí, v lize totiž v sezoně 2023/24 vstřelil jen tři branky. A to je na evropskou hvězdu, která je označována za Mbappého následníka, pekelně málo. „Je to skvělý zakončovatel, ale v současnosti má psychický blok. Když má střílet, je vidět, že ztratil sebevědomí,“ připomněl Fabio Capello fakt, že se Portugalec soustředí spíše na asistence.

Co se ale říká o Milánu jeden týden, nemusí další platit. Z toho už se všichni fanoušci v této sezoně poučili. „Rossoneri“ jsou totiž křehkým týmem, kterému se nedaří udržet konzistentní výkony. Výhra nad Paris Saint Germain následovaná remízou v Lecce. Sklap AS Řím na Stadio Olimpioc následovaný pětigólovým přídělem od Interu. Příkladů je spousta.

Jaký AC Milán se postaví proti Slavii? V tuto chvíli těžko čitelný rébus. Jedno je ale jisté. Je to alespoň o úroveň jiný soupeř než podzimní AS Řím.