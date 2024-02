Reakce šéfů „S“ na los. Tvrdík slavil, Čupr se zasnil: Teď stadion pro 50 tisíc

Těžké váhy, možná ty vůbec nejtěžší: pražská „S“ narazí v osmifinále Evropské ligy na Liverpool a AC Milán ! Nejvyšší představitelé obou klubů sledovali los v Nyonu v přímém přenosu ve studiu iSport.cz po natáčení speciálního dílu podcastu Liga naruby , jehož byli hosty. „Chtěl bych Freiburg, nebo AC Milán,“ přál si ještě před začátkem losování slávistický šéf Jaroslav Tvrdík, aniž by tušil, že se mu jen o pár minut později přání vyplní.

AC Milán do Edenu, Liverpool na Letnou: „Los k nám byl spravedlivý, viď Františku?“ obrátil se pobaveně Tvrdík na Františka Čupra. „Výborně, ještě stihneme Kloppa! A vyřadit Liverpool, proč ne?“ zasnil se místopředseda představenstva Sparty. „Akorát by to teď chtělo stadion asi pro 50 000 lidí,“ dodal.

První zápasy osmifinále Evropské ligy se odehrají ve čtvrtek 7. března, odvety jsou na programu o týden později. „Doufal jsem, že nedostaneme Marseille, francouzské kluby jsou hrozně nepříjemné. Naopak třeba Karabach bych docela bral: buď postupového soupeře, nebo velký tým,“ komentoval Tvrdík evropský los.

Když zaznělo AC Milán, zapumpoval si nadšeně pěstí. „A do Říma bych už zpátky nechtěl, hlavně kvůli fanouškům. Pro ně to bylo peklo,“ poukázal na trable červenobílých příznivců při vzájemném měření sil ve skupině předseda představenstva Slavie.

Oba funkcionáři, kteří v Lize naruby kromě rivality mezi „S“ probírali i další směřování české ligy, LFA, ale i FAČR si pak navzájem popřáli štěstí v dalších evropských bojích. „AC Milán je pro vás asi lepší než Leverkusen, ten má teď fazonu jako hrom,“ prohlásil Čupr s poukazem na další velkoklub, na který mohla Slavie narazit. „Asi ano. A gratuluju k Liverpoolu, vím, že Jindra Trpišovský by si takového soupeře přál,“ dodal Tvrdík.

Speciální díl Ligy naruby, jehož hosty byli František Čupr a Jaroslav Tvrdík, najdete v pondělí 26. února v 18.00 na webu www.liganaruby.cz

