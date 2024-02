Šmicer: Liverpool jsem chtěl pro Slavii, Sparta má naději. A fandit budu...

Na malé televizi v přízemí útulného domu v Dolních Chabrech běží přímý přenos z losování. Řádky se jmény soupeřů mají teprve začít ubývat – a hned přijde šok. Bývalý irský obránce John O'Shea rozbaluje první papírek – a hned se na něm skví Sparta Praha.

Druhý míček... Liverpool!

„To není možný!“ chytá se za hlavu Vladimír Šmicer.

Rozrušeně popochází sem a tam, zlatí retrívři Teo a Charlie zmateně pokukují, co se děje. Rozkousaná deka zůstane dokonce chvíli ležet ladem. „Já budu muset na Spartu,“ zoufá si jejich pán, než si uvědomí, že se ve čtvrtek 7. března přece musí věnovat své Slavii.

Příběhu pátečního poledne s luxusním fotbalovým menu ovšem stále chybí tečka. Čeká se na soka Slavie. Co třeba Freiburg? „Ten mi vyřadil Lens,“ zamračí se někdejší záložník francouzského mužstva. „Nechci, abychom zase dostali AS Řím. Brighton dobrý, líbila by se mi Benfica. Zato Sporting má šikovné hráče, ti by byli nepříjemní,“ přemítá nahlas. „Sparta šla první, my půjdeme poslední... Já bych bral Karabach. Neříkej mi, že budeme mít AC Milán, dejte jim Leverkusen,“ vyzývá.

V osudí už jsou jen první dva. „O´Shea, doufám, že to vylosuješ normálně!“ volá Šmicer na dálku do Nyonu.

Prásk ho! AC Milán!

„Tak to je slušnej los!“ uleví si Šmicer.

Autor gólu a úspěšný exekutor penalty ve vítězném finále Champions League s AC Milán v roce 2005.

Liverpool, ale jako soupeř Sparty. Jak se s tím vyrovnáváte?

„Já nevím, co na to mám říct... (směje se) Jsem rád, že Liverpool bude hrát s českým týmem. Ale chtěl jsem, aby se s ním potkala Slavia. Tak bude muset postoupit přes AC Milán, nebo nevím, jak to dopadne. Jestli přejde i Liverpool přes Spartu, máme hodně zraněných hráčů, sparťané jsou ve formě. V každém případě je to superatraktivní, mám radost, že Liverpool přijede do Prahy, bude to pro ni svátek a pro kluky ze Sparty, myslím, zážitek. Zahrají si na Anfieldu, určitě jsou natěšení. Jen je pro ně špatně, že tam nezačínají, ale hrají až odvetu.“

Aby se s Liverpoolem potkala Slavia, to bylo vaše velké přání, stejně jako trenéra Jindřicha Trpišovského, že?

„K tomu by mohlo dojít. Až v Dublinu. (směje se) Bude to zajímavé. Do finále je ještě dlouhá cesta a i Liverpool to podle mě bude mít těžké, protože