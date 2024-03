Kloppův mixér na Letné: mládí i zkušenost. S čím půjde na Spartu?

Koncem února už Liverpool ukázal, že ani marodka naplněná po střechu nemusí být překážkou v cestě za trofejemi. Ve finále Anglického poháru se totiž tým od řeky Mersey utkal s Chelsea. Zápas ve Wembley šel až do prodloužení, kde se tím šťastnějším stal červený klub. Klopp se toho nebál. V dresu Reds dostali řádnou porci minut Conor Bradley, Bobby Clark, James McConnell, Jayden Danns a ke konci také Jarell Quansah. Když k tomu připojíme brankáře Caiomhina Kellehera, který rovněž prošel mládeží Liverpoolu a dvacetiletého Harveyho Elliotta, mohl se Klopp radovat z poháru ještě více. Nejenže je jisté, že závěrečnou sezonu v klubu německý kouč neabsolvuje bez jediné trofeje, ale hlavně naplňuje klubové tužby.

TLAK NA POSUN MLADÝCH HRÁČŮ

Už od roku 2020 se tlak stupňuje. Jednou z Kloppových úloh je postupné zapracovávání nadějí z vlastních zdrojů do A-týmu. Trent Alexander-Arnold a Curtis Jones toto kritérium splňovali do začátku nynější sezony snad jako jediní, což nebyla dobrá vizitka akademie, kde donedávna sbíral zkušenosti i český brankář Vítězslav Jaroš, jež nyní hostuje ve Sturmu Graz.

V právě probíhajícím ročníku už nebylo kam uhnout. Plný lazaret totiž během sezony Liverpool nadmíru prověřuje a Klopp jedná. Více a více prostoru dostávají mládenci výše zmínění, a to jsou ještě momentálně zranění další teenageři Ben Doak a Stefan Bajcetic. I bez nich by se ale na Letné proti Spartě v úvodním vystoupení osmifinále Evropské ligy mohli v dresu Liverpoolu objevit na hřišti příslušníci nastupující generace „Kloppových dětí.“

„V Liverpoolu je kolem mladých hráčů, kteří se postupně objevují v A-týmu, velké pozdvižení. Bude vzrušující je vidět i v play off Evropské ligy, pokud dostanou šanci,“ říká anglický novinář David Lynch, který se specializuje na Liverpool.

KLOPPŮV MIXÉR NA LETNÉ

Kloppovi nadále dělají vrásky dlouhodobí marodi. Je jisté, že mimo hru zůstávají Alexander-Arnold, Jones, Thiago, Matip, Alisson, Diogo Jota a čerstvě taky Ryan Gravenberch. V posledním ligovém zápase proti Nottinghamu se naopak vrátili jako náhradníci Wataru Endo, Dominik Szoboszlai a Darwin Núňez, který taky jediným gólem zápas rozhodl. Podle Lynche všichni tři dostanou na Letné prostor v základní sestavě. „Pro Kloppa je důležité, aby našel rovnováhu ve vytížení hráčů. Někteří si potřebují odpočinout, jiní se dostat do rytmu po zranění. Je těžké předpovídat, ale myslím si, že třeba Van Dijk, Robertson, Luís Díaz a Konaté jsou zrovna těmi, které Klopp pošetří na důležitý nedělní zápas v Premier League,“ říká Lynch a jasně odkazuje na skutečnost, že o víkendu čeká Reds možná klíčový duel v bitvě o anglický grál, a to domácí duel s Manchesterem City. Oba celky na špici Premier League totiž dělí jediný bod.

Zaplněná marodka a respekt ze střetnutí se Citizens předurčují, že Liverpool proti Spartě namixuje prověřené zkušenosti a nastupující mládí.

„Podle mě je skoro jisté, že velký prostor dostanou Quansah a Clark. Nepřekvapilo by mě, kdyby šedesát a více minut odehrál taky Bradley. Do hry by se rovněž mohl jako náhradník dostat Jayden Danns,“ má jasno Lynch.

Zrovna prvně jmenovaný z tohoto výčtu je ukázkou Kloppovy odvahy. Když si totiž v prosinci vážně zranil koleno Joel Matip, Liverpool mohl v lednu hledat nového stopera, ale Klopp se rozhodl vytáhnout k výšinám kluka, který trpělivě čekal na příležitost. Habán z Warringtonu nemá zásadní slabinu a v mnohém připomíná Van Dijka několik let zpátky. V sezoně si připsal už 16 startů a pronikl do anglické jednadvacítky. „On je prostě fantastický talent,“ výstižně okomentoval Quansahovo počínání Van Dijk, po jehož boku se Angličan učí.

Vedle něj může v epet ARENĚ brousit pravou lajnu Conor Bradley. Severoirský wingbek je možná objevem roku 2024. Částečně nechává zapomenout na zdravotně indisponovaného Alexandra-Arnolda, jehož zamýšlený přesun do středu pole by se po zotavení mohl přiblížit právě díky Bradleyho raketovému vzestupu. Jeho bilance v Premier League nahání strach. Sundal Chelsea gólem a dvěma asistencemi, přihrávku na gól pak přidal proti Bournemouthu. Docela slušný příspěvek v pěti duelech, že? Vždyť ještě na jaře loňského roku hostoval v třetiligovém Boltonu. „Skvělý kluk a opravdu dobrý a pracovitý obránce, který umí zaútočit,“ nešetřil chválou na adresu svého svěřence Klopp po jednom z ligových duelů.

Třetím do party hvězdiček, které mohou nad Letnou zasvítit je Bobby Clark. Otec šikovného středopolaře Lee Clark dlouho kopal za Newcastle či Fulham. Synek má už v 19 letech nakročeno k větší kariéře. A nečekaný žolík? Klidně jím může být Danns. Ten pro změnu dvěma góly na konci února rozesmutnil Southampton v osmifinále FA Cupu. Stejně jako Clark by si mohl v Praze připsat debut v evropských pohárech.

JAK JE NA TOM FARAON SALAH?

Možná se ale ptáte, jak to vypadá s největší hvězdou Liverpoolu. Egypťan Mohamed Salah laboruje se svalovým zraněním od chvíle, kdy reprezentoval svou zemi na Africkém poháru národů. Od 18. ledna odehrál jen 47 minut v Premier League proti Brentfordu. Jeho zatížení v dvojzápase se Spartou zůstává v oparu pochybností. „Co se týče Salaha, už od minulého týdne se doufalo, že v Praze by mohl nějaké minuty posbírat, než jej Klopp vyšle do zápasu s Manchesterem City. Je velká šance, že v Praze bude přítomen, i když předpokládám, že bude náhradník,“ míní Lynch.

VENKU JE LIVERPOOL ZRANITELNÝ

Ódy na adresu nadějných mladíků z Anfieldu jsou jedna věc, ale je taky pravdou, že na podzim v základní skupině dva ze tří zápasů Kloppova parta na hřišti soupeřů padla. Přitom konkurence v podobě LASK Linec, St. Gilloise a Toulouse na první pohled nepůsobí kdovíjak nepřekonatelně.

Klopp totiž v Evropské lize experimentuje. Po úvodních třech výhrách přišlo klopýtnutí 2:3 v Toulouse, kde se z mladíků v základu představili jen Doak a Quansah, ale řada opor odpočívala. Před posledním duelem ve skupině na půdě belgického St. Gilloise ale poslal do hry školku. Od úvodní minuty hráli kromě Quansaha s Doakem taky Gordon, Elliott, Bradley a Chambers. Jen posledně jmenovaný jistojistě proti Spartě hrát nebude, hostuje totiž od ledna ve Wiganu.

Jasný signál, že pro rozmělnění sil bude Klopp používat Evropskou ligu, dokud to půjde. „V Anglii panuje pocit, že Sparta je jeden z nejpříjemnějších soupeřů pro Liverpool. Hodně lidí ale vychází z žebříčku UEFA a roli hraje i to, že se Reds vyhnuli cestě do Ázerbájdžánu. Porážky v Toulouse a St. Gilloise jsou důkazem, že pokud to Klopp se změnami přežene a tým celkově není v optimální formě, může být snadno poražen. V celkovém součtu by měl přes Spartu určitě postoupit dál. V klubu vědí, že není zcela nutné vyhrát v Praze. Odveta na Anfieldu ale bude pro Spartu těžká. Byla by těžká pro každého soupeře,“ dodává Lynch.

PRAVDĚPODOBNÁ SESTAVA LIVERPOOLU

Kelleher – Bradley, Quansah, Gomez, Tsimikas – Clark, Endo, Szoboszlai – Gakpo, Núňez, Elliott