Za 50 tisíc na Spartu? Liverpool mění měřítka: padělky i zájem Egypťanů

Z města Beatles dorazí mistři fotbalového rock’n rollu. Liverpool vedený mágem v kšiltovce, propagátorem hry bez ofenzivních hranic Jürgenem Kloppem. Není divu, že je kolem Sparty pozdvižení. Takový zájem o vstupenky Letná nepamatuje. „Tenhle zápas mění měřítka,“ říká tiskový mluvčí Ondřej Kasík, jenž už v klubu působí patnáct let. Bohužel má však i negativní náměty - distribuce lístků na černém trhu plus prodej padělků.

V derby týdnu dostal Jindřich Trpišovský, kouč Slavie, dotaz, kolik by tak podle něj mohlo dorazit v Česku na topové střety diváků. Tedy pokud by nebyla kapacita dvou největších stadionů limitována (plus minus) číslem dvacet tisíc.

„Když vezmu v potaz, co jsem slyšel, i univerzální zprávu, co jsem si musel připravit, že lístky nejsou, tak odhadem by to mohla být třeba dvojnásobná kapacita. Možná i vyšší. Bylo by to podobné evropským zápasům na velkých stadionech a myslím si, že padesátitisícová návštěva by být mohla. Na evropské zápasy by to mohlo být podobné, AC Milán nebo Liverpool, hlad po tom je,“ reagoval.

Dozajista, Sparta by takovou arénu vyprodala. Vždyť se ozval zájem i z nečekaných míst. Například egyptská ambasáda požadovala dvacet VIP vstupenek plus volných průchod do kabiny Liverpoolu. Samozřejmě, velvyslanec by se rád potkal s Mohamedem Salahem, hlavní hvězdou anglického týmu. Požadavek zazněl, i když není jisté, že útočník dorazí, do zápřahu se aktuálně vrací po zranění.

Dalším symbolem jedinečnosti utkání budiž ceny, za něž jsou nabízeny lupeny na černém trhu. Dá se najít návrh na 50 tisíc korun - v tomto případě jde o tři místa, tudíž celkovou sumu 150 tisíc.

Jeden z fanoušků na podobné úlety reagoval na sociálních sítích: „Prodám. Ale začínám bytem 4+1 v Pařížské.“ Jasně, vtipkoval, jenže situace kolem vstupenek úplně humorná není. Klub varuje před padělky, kupříkladu při odvetě s Galatasarayem Istanbul se na stadion nedostalo patnáct stovek lidí, kteří si mysleli, že mají pravé lístky. Neměli. Od začátku sezony je toto číslo na deseti tisících.

„Oficiální distribuce vstupenek je skrz prodejní kanál Enigoo. Za žádnou jinou formu prodeje vstupenek klub neručí a potenciální kupec se vystavuje vysokému riziku, že bude podveden,“ stojí varování na klubovém webu. „Riskujete zklamání sebe, svých blízkých a zároveň to může stát dost peněz. Zůstanete stát se synem před Letnou a my vás nemůžeme pustit dovnitř,“ prohlásil Kasík.

Sparta tyto záležitostí řeší. Spojuje inzeráty s místy na tribunách. Pokud by se jednalo o permanentkáře, může o výsadu přijít. Klub má na čekacím listu, tedy v seznamu o sezonní vstupenky, pět tisíc jmen.

Liverpool však nepřitahuje jen fanoušky, ale také média - a to nejen anglická či česká. Dorazí žurnalisté z okolních zemí, ale také Kosova či Japonska. Na ploše bude mít své ministudio osm štábů. Pro porovnání - při lize je to jen jeden.

Vysvětlení Kamila Veselého, marketingového ředitel Sparty, na síti X: „ACS na toto utkání mohla svým fanouškům distribuovat po odečtení vstupenek pro soupeře a UEFA celkem přibližně 16.400 vstupenek. Z toho bylo prodáno přes 70 % kapacity napřímo fanouškům klubu, kteří podporují klub pravidelně, a to permanentkářům, členům Sparta Clubu, Fan Clubu a dalších fans organizací. Při čtvrtečním utkání pak budou z tribun hráče podporovat ve velkém množství i jejich předchůdci z generací od 60. let až po hráče z uplynulé dekády, stejně jako talenti z mládežnických akademií kluků i dívek Sparty.“

Rozdělení vstupenek na Liverpool

9 000 – permanentkáři

2 500 – Sparta Club, Fanclub a organizované skupiny fanoušků

2 300 – sponzoři klubu a partnerské organizace (cca 90 % z dlouhodobých smluv, VIP i běžné vstupenky)

500 – UEFA

1000 – A tým (hráči a realizační tým)

400 – ostatní týmy ACS (ženy, B tým, mládež)

400 – bývalí hráči ACS

200 - média

700 – vedení klubu, zaměstnanci, VIP hosté

1200 – Liverpool (včetně reciproční výměny)