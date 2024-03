Plzeň - Servette 0:0, 3:1 na pen. Fantom Jedlička! Historický postup Viktorie

Plzeň slaví postup! V Konferenční lize prošla přes švýcarský Servette přes penalty, v nichž dominoval brankář Martin Jedlička. Viktoria slaví zápis do klubové historie, po úvodní remíze 0:0 z Ženevy se dvojzápas za stejného stavu v odvetě prodlužoval, Viktoria pak postup do čtvrtfinále získala poměrem 3:1 při pokutových kopech. Do této fáze se ještě Západočeši v evropských pohárech nepodívali. Euforický výsledek má drobnou kaňku, v prvním poločase se jeden z domácích fanoušků dopustil incidentu, kdy trefil hostujícího brankáře kelímkem v pivem.