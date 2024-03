Schick se stal hráčem týdne EL: Máme neuvěřitelného týmového ducha

Remíza v úvodním utkání v Baku 2:2 neměla fanoušky Leverkusenu budit hrůzou. Vždyť jejich miláčci vévodí bundeslize. Družina Xabiho Alonsa navíc neprohrála až do čtvrtečního večera 37 soutěžních utkání v řadě. Tentokrát se ale schylovalo k velké senzaci, než klub spasil habán z Prahy.

Alonso z českého trojlístku poslal do základu jen brankáře Matěje Kováře. Adam Hložek a Patrik Schick čekali na svou šanci. Zatímco Hložek marně, Schick měl být obsazen do hlavní role čtvrtečního bijáku coby střídající žolík.

Nejdříve se ale Die Werkself dlouho trápili a nedařilo se překonat ruského gólmana Andreje Luneva, který před touto sezonou odešel do Karabachu právě z Leverkusenu. Zhruba po hodině hry mělo být pro německého favorita ještě hůř. Abdellah Zoubir vystřelil hostům vedení. Jeho trefě šlo docela jistě zabránit. Jenže se potvrdilo, že Jeremmie Frimpong jako bek je sice výborný v podpoře útoku, ale směrem dozadu má značné rezervy. Matěj Kovář se taky při nepříliš razantní hlavičce nevyznamenal.

Šok to byl o to větší, že před druhým gólem byl vyloučen Elvin Cafarqulijev. Za přidržení unikajícího Frimponga nejprve inkasoval jen žlutou, ale anglický sudí Anthony Taylor byl povolán k videu. Tam se rozhodlo, že ázerbájdžánský obránce půjde do sprch.

Fanoušci v BayAreně věřili, že červená pomůže, místo toho ale Karabach zvládl protiútok a Juninho překonal Kováře podruhé. Pořád ale nebyl pro diváky důvod opouštět rozhořčeně stadion. Vždyť „lékárníci“ jsou v této sezoně mistrem posledních minut, což znovu dokázali. Před tímto zápasem skórovali po 80. minutě již osmnáctkrát. „Jasně, že to takhle neplánujeme, ale když už se dostaneme do situace, že musíme dotahovat, dáme do toho úplně všechno. Naštěstí to vychází,“ úlevně hovořil po zápase Robert Andrich, který vedl tým do boje jako kapitán.

V pokutovém území Luneva se začal vařit trávník. Jen za druhý poločas Bayer vyprodukoval 22 střel, dohromady pálil ve 33 případech. Základem úspěšného obratu byla skutečnost, že jen několik desítek sekund po Juninhovi snížil Frimpong, vykoupil se za nedůrazné bránění Zoubira u prvního gólu. Euforie se na straně Karabachu změnila v obavy o senzační výsledek.

„Takhle prohrávat a nechat si dát gól, když je soupeř v deseti, by se stávat nemělo. To, že jsme se zvedli a zápas otočili, ukazuje na morálku a mentalitu tohoto týmu,“ hodnotil střízlivě zkušený Granit Xhaka.

Úlevu a odvrácení blamáže totiž zařídil právě Schick, který vystřídal v 59. minutě nepřesvědčivého Borju Iglesiase a své zářivé momenty si nechal až do nastavení, kdy hosté tahali nohy z medové lázně.

Nejprve si na přední tyči našel ve třetí minutě přesčas přízemní centr Alejandra Grimalda. Španěl si připsal už druhou asistenci v zápase a z nejhoršího byl Leverkusen venku. Do prodloužení se ovšem Schickovi nechtělo. Anglický sudí Anthony Taylor nastavil šest minut, ale až v té sedmé přiletěl do vápna centr Exequiela Palaciose, Schick se těsně vyhnul ofsajdu a hlavou překonal Luneva. BayArena slavila a bílí na hřišti nechápali, co se stalo.

Český reprezentant si připsal ve vypjatém závěru svůj osmý a devátý gól sezony a po utkání logicky zářil. „Jsem velmi šťastný. Góly v závěru pro nás nejsou náhoda. V této sezoně jsme několikrát skórovali v nastavení. Máme neuvěřitelného týmového ducha,“ pochvaloval si český kanonýr.

Stačilo mu něco přes půl hodiny na hřišti, aby jej UEFA zařadila do nominace pro hráče týdne Evropské ligy, kde mu konkurují mimo jiných i dva z katů pražských „S“ Mohamed Salah (Liverpool) a Rafael Leao (AC Milán). Čtvrtým do party je Mohammed Kudus (West Ham). Schick možná dle očekávání tuto fanouškovskou anketu opanoval.

Schick si svým výkonem zase možná o něco více přiblížil základní sestavu i pro bundesligová klání, protože Iglesiasovi zatím hostování z Betisu Sevilla nevychází a Victor Boniface zůstává zraněný.