Schicka zastínil náhradník. Bayer na úrovni top tria Premier League?

Ta převaha, kterou se Leverkusen prezentoval proti West Hamu, brala střechy. Premier League zůstává nejlepší ligou světa, takže když někam přijede sedmý West Ham, čeká se, že ukáže kvalitu. Německý hegemon sezony ale jasně vládl a kladiváři lapali po dechu. Podobně jasné partie to bývají s Arsenalem, Manchesterem City či Liverpoolem. Stačí jedna zásadní statistika. Na střely Bayer vyhrál 32:1. Je potřeba něco dodávat? Věčná škoda, že Leverkusen letos naskočil jen do Evropské ligy.

Absence Bowena a Álvareze zabolela

Že by měl kouč West Hamu David Moyes extra zaplněnou marodku, to ne. Chyběli ale dva klíčoví plejeři. Mexičan Edson Álvarez pomáhá tmelit střed pole. Po svém loňském příchodu z Ajaxu vyrostl v pana nepostradatelného a Součkovi víc vyhovuje, když hraje s ním a má ofenzivnější povinnosti. Jenže stál kvůli kartám. Jarrod Bowen zase ve své životní sezoně chyběl coby střelec. Možná by se však k zakončení ani on nedostal.