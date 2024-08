Odchod Hranáče? V teoretické rovině obrovské oslabení, hrozí se Koubek

Pro klid na duši potřebuje Viktoria zítra zvládnout odvetu s Kryvbasem v rámci třetího předkola Evropské ligy. Domů si přivezla lichotivý výsledek 2:1, teď ho jen nepromarnit a zajistit si minimálně jistotu vstupu do základní skupiny Konferenční ligy. „Hráčům zdůrazňuji, že zápas v Košicích nebyl,“ s přísným výrazem ve tváři pronesl trenér Miroslav Koubek. Moc dobře si pamatuje, jak v roce 2015 přivezl do Plzně stejný výsledek z Tel Avivu, aby v odvetě Maccabi triumfovalo… A ještě jedno téma se během tiskové konference probralo – zájem o Robina Hranáče.

Co bude nejdůležitější k postupu?

„Nastavení. Hráčům zdůrazňuji, že zápas v Košicích nebyl. Teď nás čeká bitva na domácím hřišti, první zápas jednoduše musíme z hlavy vymazat. Jediné, co si budeme pamatovat, je způsob hry soupeře. Chceme být aktivní a zápas vyhrát.“

Přesto držíte výhru 2:1. Nakolik je to důležité?

„Když ve fotbale vedete 1:0, nic jste nevyhráli. Největší bonus není ve výsledku, ale v domácím prostředí, byť tady bude hodně ukrajinských fanoušků. Musíme být ve střehu. Náskok jedné branky považuji za mini náskok.“

Bude připravený gólman Martin Jedlička?

„Ano, Jedlička je po nemoci vyléčený. V pondělí začal trénovat, vrátil se i Paluska, také Valenta, který se musí po dlouhé pauze rozhýbat. To jsou všechno potěšitelné věci. U Hejdy je také na spadnutí návrat do tréninkového procesu. Cadu si odskočil k radostné události do Brazílie a už je v plném tréninku.“

Zvažujete nasazení mladíka Panoše po výborném výkonu v Košicích?

„Sestavu se nedozvíte, ale máme několik variant. Jedna může být i s Panošem. Takže ano, zvažuji.“

Pracujete s týmem, který se v létě poměrně změnil. Jak jste spokojený s vývojem mužstva?

„Měl jsem dobrý dojem už v přípravě. Tým se jeví perspektivně, začínali jsme s hráči, kteří nebyli na mistrovství Evropy. Přípravu jsme hráli bez reprezentantů. Už tehdy jsem nabral příjemný pocit z nových tváří a bylo mi jasné, že dřív nebo později do mladého soudku sáhneme. To se i potvrdilo u Panoše a Slončíka. Chceme je zabudovávat a zabudováváme je. Pocit z hlediska perspektivy je tedy příznivý. Chytá se i Dan Vašulín jako uvažovaný nástupce Chorého. Proti Karviné mohl zapsat 2+1, v případě neuznané branky chyběly centimetry.“

Hodně se mluví o nabídce AC Turín na Robina Hranáče, byť Plzní odmítnutá kvůli nedostatečné výši (pět milionů eur). Dovedete si představit, že o zásadní postavu defenzivy v létě přijdete?

(do odpovědí vstoupí tiskový mluvčí Václav Hanzlík) „V tuhle chvíli neregistrujeme žádnou aktuální nabídku na Robina Hranáče.“

Koubek: „V čistě teoretické rovině by šlo o obrovské oslabení pro mužstvo.“