ONLINE: Hearts - Plzeň 0:0. Chyba Tvrdoně, hosté mohli inkasovat

Pavel Šulc před odletem do Edinburgu by prošel kontrolou módní policie • FC VIKTORIA PLZEŇ

Václav Jemelka během zápasu s Heart of Midlothian • ČTK / AP / Jane Barlow

Už bez klíčového stopera Robina Hranáče bude Plzeň hájit náskok 1:0 z domácího úvodního duelu na půdě houževnatého skotského celku Heart of Midlothian. Viktoria usiluje o návrat do Evropské ligy, ve které se naposledy představila v sezoně 2017/18. Na skotské půdě se však českým týmům nedaří, jelikož zde prohrály poslední tři duely. Zvládne zkušený kouč Miroslav Koubek dovést své svěřence do základní skupiny Evropské ligy, nebo se bude radovat její skotský oponent? Utkání sledujte ONLINE na iSport.cz od 20:45.