Plzeň do Skotska bez Hranáče: Dvě varianty, ve hře návrat kapitána

Sparta se zrovna chystala na odvetu o Ligu mistrů s Malmö, když hráči plzeňské Viktorie nasedali na pražském Letišti Václava Havla na cestu do Edinburghu. Ve čtvrtek dojde na druhý zápas play off Evropské ligy proti Hearts. Viktoria ve Skotsku hájí vedení 1:0, nicméně bez klíčového stopera Robina Hranáče. „Je tam více možností, nám se to samozřejmě nějak vyjasnívá,“ přiznal před odletem asistent trenéra Marek Bakoš.

Plzeň v odvetě nečeká nic jednoduchého. V Edinburghu požene domácí vyprodaný dvacetitisícový kotel, pro skotský celek mohou hrát i menší rozměry hřiště. Vše budou hráči Hearts tlačit do brány, s cílem co nejdřív dorovnat ztrátu z prvního utkání v Plzni.

„Čeká nás velice bouřlivé prostředí a těžký zápas. Je tam trošku menší hřiště, takže určitě tam bude od nich velká agresivita. Budou se tlačit dopředu,“ odhadoval před odletem Milan Havel. „Atmosféra na stadionu Hearts je neuvěřitelná. Všichni hráči se na to těší. Není to tak, že bychom se toho báli. Bude to malinko jiné než v Plzni. Očekávám, že se do nás bude více tlačit a musíme se s tím popasovat,“ dodal asistent Marek Bakoš.

Tým už doplnili uzdravení Matěj Valenta a Lukáš Hejda, nutné bude vyřešit pozici stopera po Robinu Hranáčovi. „Robin tu odehrál kompletní ročník a odváděl skvělou práci. Dostal se do reprezentace a vyvrcholilo to nějakým přestupem. Jestli je to výzva? Chceme být pevní, chceme, aby nás to co nejméně trefilo,“ řekl Bakoš na letišti před odletem. „V první řadě mu to strašně přejeme, zasloužil si to, podával skvělé výkony. A o tom fotbal prostě je, že když na to hráč má, tak jde dál. Pro něj je to určitě velký posun,“ zdůraznil za plzeňskou kabinu Milan Havel.

Trenéři už od víkendu, který měli bez zápasu při odložení ligového duelu s Olomoucí, vymýšlejí, jak nastoupit bez klíčového zadáka. Pracuje se na posilách, iSport v úterý informoval o plzeňském zájmu o kapitána Partizanu Bělehrad Svetozara Markoviče (24). Do odvety s Hearts si ale musí poradit z vlastních zdrojů, trenér Miroslav Koubek poprvé ve slibně rozjeté sezoně sáhne do své oblíbené trojice. Vzadu všechny zápasy odehráli Dweh, Hranáč, Jemelka, o to je současná pozice Plzně složitější.

„Je tam více možností, nám se to samozřejmě nějak vyjasnívá. Myslíme na to od té chvíle, co jsme se začali připravovat na zápas,“ přiznal Bakoš. Podle informací serveru iSport.cz jsou ve hře dvě možnosti.

Za Hranáče může jít do akce uzdravený kapitán Hejda, který ale neodehrál v sezoně ani minutu. „Hejdis s námi trénuje, je připravený, odlétá s námi. Je to určitá varianta, aby tam naskočil. Ale je jich víc a vyhodnotí se to až těsně před zápasem,“ řekl Bakoš.

Druhou možností je zatažení Milana Havla. Spolehlivého krajního hráče, který ve stoperské trojce nastupoval během přípravných zápasů. Na rozdíl od Hejdy je od začátku sezony v plném zápřahu, dostává se na svou někdejší výkonnost před zraněním a na hřišti působí velmi dobře.

„Nebudu nic prozrazovat, co jsme trénovali, netrénovali. Jsem připravený nastoupit do zápasu,“ culil se Havel při rozhovoru s novináři na letišti. „V přípravě jsem si to v několika zápasech vyzkoušel, nastoupil jsem tam párkrát i na konci minulé sezony. Je to post jako každej jinej. Od mala jsem hrával všude, a když mě trenér postaví do brány, tak budu chytat.“

Plzeň odletěla do Skotska nezvykle dva dny před čtvrtečním výkopem. „V letní sezoně je složitější najít vyhovující letecké spojení. Vybrali jsme možnost, která je pro tým nejlepší,“ vysvětlil tiskový mluvčí Václav Hanzlík.

Varianty sestavy Plzně bez Hranáče