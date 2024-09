Jemelkovo povstání v Plzni: Životní gól tichého hrdiny a chvála od Koubka

Jemelkova kariéra několikrát jela jak po skluzavce. V jednu dobu patřil do reprezentace, kde má zatím osm startů. Kvůli zraněním ale z elitního českého výběru vypadl, trvalo, než se dostal na své maximum. Teď ale drží stoprocentně a Plzni splácí důvěru. Od začátku sezony už zvládl porci kompletních třinácti zápasů, ani na minutu neslezl ze hřiště.

Nečekaně on byl v hlavní roli plzeňského příběhu z Frankfurtu. Pod jeden inkasovaný gól se podepsal, v závěrečném náporu nejdřív přesně nacentroval na gól Aduovi. Tím neskončil – v 93. minutě si našel balon ve vápně a srovnal na 3:3.

„Naposledy jsem dal gól Mladé Boleslavi,“ culil se hrdina utkání a okamžitě si vzpomněl na svůj předchozí zásah. Téměř dva roky starý – Jemelka naposledy skóroval v lize 8. října 2022, Plzeň tehdy vyhrála 2:0.

„Moc gólů nedávám, ani jsem teď poslední dobou nechodil na standardky. Jsem za to strašně rád, že jsem mohl pomoci týmu, protože první inkasovaný gól šel za mnou. Jsem rád, že jsme urvali bod,“ hodnotil čtvrteční duel Evropské ligy ve Frankfurtu.

Bylo skoro zbytečné se ho ptát, zda ve vřavě naplněné arény Eintrachtu trefil životní gól. Když už skóruje, to je opravdu něco… „Asi momentálně ano a jsem za to fakt rád,“ usmíval se šťastný střelec. „Dnes jsme to vydřeli. Jsem pyšný na celý tým, že jsme to za stavu 3:1 nezabalili a dotáhli aspoň do té remízy.“

Jemelka má za sebou v Plzni složitější i lepší období, momentálně se dostává na svůj výkonnostní vrchol. „Levonozí stopeři jsou vzácné zboží. Někdy jsou jeho výkony výborné, jindy horší nebo se mi někdy také vůbec nelíbily, jako naposledy na Slavii. U jedné z inkasovaných branek mohl stát možná trošku blíž, ale to už bych asi chtěl moc, úplně bez chyb fotbal hrát nejde. Pak se mi velice líbil a korunoval to třetí brankou. Ta je pro něj bonusem, odměnou,“ chválil svého zadáka plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Aktuálně si bez něj nedovede představit sestavu, Jemelka společně se Sampsonem Dwehem odehráli jako jediní kompletní porci zápasů v náročném programu. „Jsem rád, že mám formu a že se mi daří. Proti Slavii samozřejmě ne, ale ostatní zápasy byly dobré. Trenér mi věří. Hodně tomu pomohlo, že někteří kluci byli na začátku přípravy zranění, takže dostat se do sestavy bylo trochu lehčí. Jsem rád, že si formu udržuji, zatím se cítím dobře a věřím, že to tak bude pokračovat,“ dodal pokorně.

Jemelka patří k nenápadným, spíš tišším mužům kabiny. Ale na hřišti se na něj můžete spolehnout, zvlášť, když vyléčil své předchozí neduhy. Nejdéle pauzíroval kvůli operovanému rameni a pak mu trvalo, než se zase vyšplhal do plzeňského základu.

Po divoké noci ve Frankfurtu má za sebou životní zápas, ve hře může být i pozvánka do reprezentace na blížící se říjnový sraz. Ivan Hašek ho silně zvažoval už při skládání nominace na EURO, Jemelka ale v závěru sezony vypadl ze zdravotních důvodů. Tudíž národní tým nepřipadal v úvahu. V současné formě se ale hráč na levou stranu stoperské trojice může náramně hodit.

„Jak říká trenér, hrát se dá s každým. Takže jsme se snažili,“ culil se po remíze s Eintrachtem. „Je jen škoda, že proti Slavii jsme to nedokázali, ale už je to pryč. Teď jsme naopak ukázali, že na to máme a budeme pokračovat dál,“ slíbil ryšavý obránce, než zmizel za zbytkem týmu do kabiny, kde hráčům asi teprve docházelo, jaký zápas na německé půdě odehráli…