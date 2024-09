Koubek o závěru Plzně: Dám si jedno cigárko… Na mužstvo jsem velmi hrdý

Už vám po takovém závěru zápasu klesl tep?

„Ještě ne, uklidním se, až si dám jedno cigárko, které si dávám po zápase pravidelně a ještě jsem ho nestihl. (úsměv) To jsem odlehčil. Jde o cenný výsledek, hlavně po velmi dobrém výkonu, jaký jsme si po utkání na Slavii předsevzali. To byl předpoklad, že může přijít takový výsledek. Dneska to zapadlo do sebe, jsme pochopitelně spokojení. Na rozdíl od víkendu jsem na mužstvo velmi pyšný.“

Věřil jste za stavu 1:3, že ještě jste schopni výsledek dorovnat?

„Vždycky musíte věřit. Viděl jsem nejistotu v zadních řadách Frankfurtu, pak se může stát leccos. Od soupeře to nebyl suverénní obranný výkon, tušil jsem, že se dá udeřit, když budeme aktivní a v ofenzivě v dostatečném počtu lidí. Byly tam od nás velmi dobré akce před soupeřovou brankou, šly rychle po sobě. Například hlavička Adua a další šance, létaly tam od nás centry malým vápnem. Věřil jsem, že s tím můžeme něco udělat. Čas se krátil, ale náš druhý gól padl v 86. minutě, v takové chvíli soupeř zpanikaří. Přijde závěrečná hektika a v ní jsme měli šanci. Usmálo se na nás štěstí, ukázalo se, že se musí hrát vždycky až do konce.“

Těší vás o to víc, že jste srovnali ve chvíli, kdy jste místo klíčových opor Červa a Kalvacha poslali na plac mladíky?

„Samozřejmě to nechci přeceňovat, ale někdy se takové věci podaří. Kluci tam měli dobré situace, je to od těch chlapců vzkaz do budoucna: Jsme tady!“

Začali jste tímhle výsledkem cestu za postupem do jarního play off Evropské ligy?

„Tohle je předčasné, ve hře je ještě strašně moc bodů a před námi jsou zápasy proti skvělým soupeřům. Takhle vůbec nepřemýšlím. Pro mě je tenhle zápas cenný výsledkem, jsem rád, že jako trenér jsem ho s mužstvem udělal na půdě aktuálně špičkového celku bundesligy, kde Plzeň dosud ještě nebodovala. Zároveň jde o příspěvek do národního a klubového koeficientu.“

Šlo o správnou reakci na prohru na Slavií?

„Těší mě náš přístup, jakým způsobem jsme tady uhráli výsledek. Bylo to od nás intenzivní, soubojové, měli jsme ve hře další tisíce faktorů, které nám chyběly na Slavii. Tohle je cenné.“

Potěšila vás i premiérová trefa Adua?

„Už v Liberci dal gól, který nebyl uznaný kvůli milimetrovému ofsajdu. V dalším zápase šel sám na bránu proti Olomouci, na Slavii se do ničeho nedostal. Tam jsme celkově nehráli dobře. Gól mu pochopitelně prospěje, měl z něj velikou radost. Dodá mu ještě větší sebevědomí.“

Václav Jemelka zapsal asistenci a trefil gól na 3:3. Ukazuje se, jak je pro vás tenhle jindy nenápadný obránce důležitý?

„Levonozí stopeři jsou vzácné zboží. Někdy jsou jeho výkony výborné, jindy horší nebo se mi někdy také vůbec nelíbily, jako naposledy na Slavii. U jedné z inkasovaných branek mohl stát možná trošku blíž, ale to už bych asi chtěl moc, úplně bez chyb fotbal hrát nejde. Pak se mi velice líbil a korunoval to třetí brankou. Ta je pro něj bonusem, odměnou.“

Ukázala Plzeň, že je evropským týmem?

„Ještě jsme nemluvili o taktice… Dnes to bylo dokonalé splnění taktických pokynů na základě studia herních schémat Frankfurtu a dobrého herního výkonu. Taktice jsme se během přípravy významně věnovali. Evropská Plzeň, tahle dvě slova do sebe pasují. Máme za sebou 21. evropský zápas bez porážky (v základní hrací době), takže určitě máme tuhle evropskou úroveň.“