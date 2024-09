Šulc v úžasu: Je to vůbec pravda? Škoda, že jsme takhle nehráli na Slavii

Jak se cítíte po tom šíleném zápase, který nakonec pro Plzeň dobře dopadl?

„V šatně se teď vůbec nic nedělo. Všichni jsme tam jenom tak seděli. Říkali jsme si, jestli je to vůbec pravda. Pocity jsou to úžasné. Je super, že z tak těžkého zápasu bereme alespoň bod.“

Dal jste krásný gól, následovala oslava u kotle plzeňských fanoušků. Je to pro vás jedna z nejdůležitějších branek v kariéře?

„Určitě ano. Řekl bych, že je to jeden z prvních gólů, co jsem kdy dal za vápnem. Mám z něj velkou radost. Navíc to bylo na 1:1, takže super.“

Věřil jste ještě za stavu 1:3, že s tím dokážete něco udělat?

„Tím vývojem jsem si popravdě myslel, že se zápas bude spíš dohrávat. Potom tam ale zaspali při autu. Naštěstí jsme dali ten gól na 2:3 ve chvíli, kdy zbýval nějaký čas. Mohli jsme to tím pádem ještě ovlivnit.“

Frankfurtu tam padly rychle dva góly na 2:1 a 3:1, nebál jste se, že to může skončit i výraznou prohrou?

„Oni mají obrovskou kvalitu. Kdyby jim to dvakrát, třikrát neuteklo, tak by to třeba bylo 5:1, ale naštěstí se to nestalo.“

V prvním poločase vás docela nechali hrát s míčem. Čekali jste, že to bude v tomto ohledu jiné než proti Slavii?

„Když jsme se na ně připravovali, tak jsme čekali, že nás nechají vyjet odzadu a pak na nás nastoupí při nějaké zpětné přihrávce, což se potvrdilo. Snažili jsme se ale hrát jednoduše.“

Ukázala Plzeň, že je velké evropské mužstvo, které se nikdy nevzdává?

„Je super, že jsme to zvládli. Tím pádem jsme asi velké evropské mužstvo.“ (smích)

Mohli bychom kvalitu Frankfurtu srovnat třeba s Fiorentinou?

„Fiorentina více držela balon. Byla v tomhle ještě lepší. My jsme věděli, že Frankfurt je nejlepší v přechodu, když se Ekitiké s Marmušem rozeběhnou nahoru. Moc jsme jim to tentokrát nepovolili. Když devět hráčů stojí na vlastní půlce a brání, tak se každému soupeři hraje blbě.“

Berete tento výsledek i jako reakci na zápas se Slavií?

„Je to tak. Škoda, že jsme takhle nehráli i na Slavii. Třeba by z toho byl jiný výsledek.“

Pomůže takto vybojovaná remíza do dalších bojů v Evropské lize?

„Ano, nejen tam, ale i do zápasu v české lize. Bude se nám líp regenerovat, než kdybychom tady dostali 0:3.“

Jak se vám líbila atmosféra na stadionu?

„Přiznám se, že jsem to vnímal asi jen trochu, ale i tak to byla zřejmě nejlepší atmosféra, ve které jsem kdy hrál. Taky velký respekt před fanoušky Plzně. Přijelo jich hodně a taky byli slyšet.“