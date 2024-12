Trpišovský burcuje: Anderlecht jako play off. Sestava? Zeptejte se...

Dostali se do pozice, se kterou slávisté nepočítali. Zisk pouhých čtyř bodů znamená, že se tři kola před koncem pohybují v ligové fázi Evropské ligy na pozicích, které by v tuto chvíli znamenaly, že se v Edenu na jaře poháry hrát nebudou. I proto má Jindřich Trpišovský, před čtvrtečním domácím duelem proti Anderlechtu (21:00), jasno: „Přemýšlím tak, že nás zítra čeká vyřazovací utkání, přirovnal bych to k Lille.“ A následně trochu upravil svou evropskou tradici s prozrazováním sestavy.

Před losem se zdálo, že ze všech soupeřů bude právě Anderlecht jeden z těch papírově slabších. Je ale prosinec a oni jsou v Evropské lize pátí. Co vás tedy čeká za zápas?

„Čeká nás podobný zápas těm, které jsme v Evropě hráli. Tým má výrazné individuality, vyhráli proti San Sebastianu, vyhráli s Portem. Jsou někdy na dobré vlně, v posledním zápase s Beerschotem se jim moc nedařilo a dali gól až na konci. Otázka je, k čemu je donutíme, snad k chybám. Papírové předpoklady jsou, ale pak se to vyvíjí různě. Skupiny jdou napříč podzimem, týmy střídají rozpoložení. Už před skupinou jsme si říkali, že pro nás budou klíčové domácí zápasy. Dostali jsme se ale bohužel do situace, kdy je ten zápas ohromně důležitý.

Jak velký by byl problém, kdyby se na jaře nehrála v Edenu Evropa?„Nechceme takhle přemýšlet. Do jara se musíme dostat a je jedno jestli z 22. pozice, nebo z 15. Přemýšlím tak, že nás zítra čeká vyřazovací utkání, přirovnal bych to k duelu s Lille. Musíme si vytvořit pozici, abychom pokračovali. Nic jiného si do hlavy nedáváme.“

Zápasy už jsou do konce roku jen dva, máte v hlavě třeba už dvě základní sestavy – na Anderelecht a na Teplice?

„Máme posledních pět dní. Hlava se upíná jen k nim. Zápasy budou úplně jiné. Doma, venku, terén v Teplicích… Ale priorita je tento zápas. Až podle toho, jak ho zvládneme, a v jakém budeme stavu, budeme přemýšlet směrem k neděli. Hráči toho mají dost za sebou, ale zároveň jsme měli teď tři dny mezi zápasy. Jak říkám, bude to play off. V hlavě trochu mám, kteří hráči nám mohou pomoct zítra a kteří v neděli, bude třeba rozdíl v driblinku. Ale chci je mít v hlavě já, nechci, aby je měl v hlavě tým. Na Teplice nikoho šetřit nebudeme.“

Poslední týdny platilo, že se tým dostal do stavu, kdy se ani zdraví hráči nevejdou na lavičku. Platí to nadále?

„Platí to i pro tento zápas. Jen Petr Ševčík měl lehký zdravotní problém. Je to stejné složení jako v Olomouci. Na tréninku jsme kromě dlouhodobých marodů komplet.“

A tradici prozrazení jednoho jména ze základní sestavy dodržíte?

„Víte co, minule to proti Fenerbahce nevyšlo, tak bych to rád nějak otočil. Dám prostor vám, zeptejte se na jedno jméno a já řeknu, jestli bude či nebude hrát. Musíme to změnit.“ (usmívá se)

Tak co takový Simion Míchez? V mládeži Anderlechtu působil…

„Ne, nebude.“

Za Anderlecht hrají třeba Kasper Dolberg či Anders Dreyer, které znáte z Nice či Midtjyllandu. Připravujete se speciálně na ně?

„Je to tak, pro realizační tým je to trochu výhoda. Víme, jak byl Dreyer pro Midtjylland důležitý. Typické levonohé křídlo s dobrým zakončením. Dolberga se nám s Nice podařilo dobře eliminovat, tak snad to bude pokračovat. Není třeba tak náběhový po hřišti, ale je hodně nepříjemný v boxu. Musíme hrát tak, aby ofenzivní hráči hlídali nás.“

Jak vnímáte Anderlecht jako klub, třeba i historicky?

„Anderlecht byl jeden z prvních týmů, které jsem měl jako malý možnost vidět v televizi, bylo mi asi osm let. Evropský tým jste viděli, jen když hrál s českým týmem. Luc Nellis v útoku se stal mým velkým vzorem. Když jsme hráli na jejich stadionu proti Unionu Saint Gilloise, procházel jsem si to tam a hodně to na mě dýchlo, je moc hezký, škoda, že tam nehrajeme. Mám na ně vzpomínky jako na evropského velikána. Byli tam skvělí hráči jako Vincent Kompany nebo Enzo Scifo.“