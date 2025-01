Plzeň - Anderlecht v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Viktoria Plzeň má ze všech českých zástupců nejlépe nakročeno do vyřazovací části evropských pohárů. Pokud její fotbalisté porazí belgický Anderlecht, mělo by to mělo stačit v Evropské lize na postup. Čeká je však náročný soupeř, který v Evropě v této sezoně zatím neprohrál. Duel začíná ve čtvrtek od 18:45 ve Štruncových sadech. Kde sledovat Viktoria Plzeň vs. Anderlecht živě?