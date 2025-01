ZNÁMKY Slavie: sebevědomý Mandous i krutý debut. Chytil nesplnil úkol

Pátá prohra v řadě a jistý konec ještě před závěrečným zápasem ligové fáze. Slavia v 7. kole Evropské ligy padla na hřišti PAOKu Soluň 0:2 a, i když ji ještě čeká závěrečný duel proti Malmö, už nemůže postoupit do play off. Jindřich Trpišovský musel v Řecku vyslat na trávník lehce improvizovanou sestavu. V základní sestavě se objevili například mladíci Mikuláš Konečný či Dominik Pech. Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ, jak výkony Pražanů ohodnotil deník Sport. Pro zobrazení známek (10-nejvyšší, 1-nejnižší) se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.