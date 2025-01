Koubek: Není na co se šetřit, Valverde je machr. Spáčil? Nechci to rozvádět

PŘÍMO Z BILBAA | Trpělivě čekal, až jeho myšlenky přeloží do španělštiny připravená překladatelka, na tiskové konferenci se držel ve viditelně výborné náladě. Miroslav Koubek (73) nastínil plán Plzně do závěrečného duelu Ligové fáze Evropské ligy na půdě silného Bilbaa. Na nádherném, vyprodaném stadionu San Mamés nečeká Viktorii nic lehkého.

Je pro vás velkou motivací pokusit se postoupit do elitní osmičky?

„Dobře víme, že určitá matematická naděje postoupit mezi osm nejlepších, podmíněná výhrou nad Bilbaem, existuje. Ale není zase až tak velká. Viděl jsem nějakou předpověď, že nám počítač dává naději asi jenom třináct procent, je to na základě rozlosování a soupeřů, které mají v závěrečném kole týmy v první osmičce tabulky. Je to jeden z podpůrných motivů, ale myslíme spíš na sportovní stránku výkonu. Chceme podat dobrý výkon, kvalitně prezentovat klub, aby ze zápasu byl co nejpozitivnější výstup.“

Berete Bilbao jako nejtěžšího soupeře, se kterým se v této sezoně Evropské ligy utkáte?

„Já ano, jde o nejtěžšího soupeře. Je to skvělé mužstvo, což dokládá i jeho postavení ve španělské La Lize i v tabulce Evropské ligy. Mají celou řadu skvělých dovedností, vysoká technická i taktická úroveň, trenér Valverde je machr ve své práci. Těžko hledat jejich slabiny, je to opravdu vysoká úroveň. Jiná fotbalová škola, než třeba Frankfurt, já bych je přirovnal ke španělskému Realu Sociedad, se kterými jsme hráli doma.“

Máte jistý postup mezi nejlepších 24 týmů. Bude to pro vás klidnější zápas?

„Bezprostřední stres, že musíte, jsme zažili minulý týden s Anderlechtem, ten krok se nám podařil, teď můžeme hrát bez stresu. To je určitě dobré. Ale nemůžeme sklouznout k pocitu, že máme hotovo, třeba aby došlo k méně koncentrovaného přístupu, to by bylo velmi špatně. Na tenhle prvek budu v týmu od této chvíle neustále poukazovat.“

Plánujete více změn v obvyklé sestavě?

„Zdravotní situace mužstva je dobrá, stejná jako před Anderlechtem, nemáme žádné výpadky. Myšlenka šetření, když jsme hráli v lednu jeden soutěžní zápas, není na místě. Naopak využijeme zápas k tomu, abychom získali ještě větší herní rytmus před startem ligy, to se nabízí. Uvidíme podle průběhu utkání, jestli tam bude větší prostor na rotaci.“

Jste rád, že se Plzni povedlo získat Karla Spáčila?

„Tohle je tiskovka k zápasu Bilbao - Plzeň, nechtěl bych tohle téma moc rozvádět. Řeknu jednu, dvě věty. Mám přesvědčení, názor, a v tom smyslu jsme jednali s vedením, že když přijde posila, měla by to být skutečně posila a náš kádr šel do kvality. V případě letního potenciálního příchodu Karla Spáčila tomu tak je.“

Jaký výkon očekáváte od soupeře?

„Mentalita mužstva Bilbaa je jenom vítězná. Naposledy prohráli na Besiktasi, to pro nás ale není žádná výhoda. Nešlo o vykolejení sportovní formy, takový zápas se může stát. Naopak s námi se budou chtít rehabilitovat, o to bude čtvrteční utkání těžší.“

Zmínil jste trenéra Valverdeho – co k němu říct?

„Je to vynikající trenér, má za sebou skvělou kariéru, trénoval národní mužstvo a řadu dalších klubů. Je to špičkový světový trenér s největší kvalitou.“