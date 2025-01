Athletic Bilbao - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeň slaví postup do další fáze Evropské ligy • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká poslední duel základní fáze Evropské ligy, v níž bojují o přímý postup do osmifinále této soutěže. Jejich soupeřem je Athletic Bilbao, jeden z největších adeptů na celkové vítězství a nedávný přemožitel Slavie. Duel začíná na Estadio San Mamés ve čtvrtek od 21:00. Kde sledovat Bilbao vs. Plzeň živě?

Vše o utkání Athletic Bilbao vs. Viktoria Plzeň Datum a čas: čtvrtek 30. ledna, 21:00 Místo konání: Estadio San Mamés, Bilbao Ligová fáze: Evropské ligy Rozhodčí: Matej Jug (Slovinsko) TV přenos: Nova Sport 5

Kde sledovat Athletic Bilbao - Viktoria Plzeň živě v TV?

Osmé vystoupení Západočechů v Evropské lize můžete sledovat na placené stanici Nova Sport 5. Utkání Bilbao – Plzeň začíná 30. ledna ve 21:00.

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel Nejlevnější balíček Cena za měsíc O2 TV Sport Premium Stříbrná 399 Kč 399 Kč (první 2 měsíce) T-Mobile M Plus L Plus 199 Kč (cena za prvních 6 měsíců) Vodafone Vodafone TV + balíček Sport 419 Kč (cena pro zákazníky) Skylink Kombi+ 298 Kč (cena za první 3 měsíce) Telly Sport online 350 Kč

Plzeň v evropských pohárech 2024/25

Západočeši postoupili do jarní fáze Evropské ligy, když v posledním duelu zvítězili 2:0 nad Anderlechtem. Proti Bilbau navíc mohou vybojovat umístění v první osmičce, čímž by si zajistili přímý postup do osmifinále této soutěže.

Evropská liga 3. předkolo 1. zápas: Kryvbas - Plzeň 1:2 2. zápas: Plzeň - Kryvbas 1:0 Evropská liga play off 1. zápas: Plzeň - Hearts 1:0 2. zápas: Hearts - Plzeň 0:1

České týmy v evropských pohárech 2024/25

Čtyři čeští zástupci se tešili z účasti v evropských pohárech. Sparta, Slavia a Mladá Boleslav končí ve skupinové fázi. Jediná Plzeň se dokázala probojovat do jarní části Evropské ligy. Pátým týmem v pohárové Evropě mohl být ostravský Baník, který bohužel smolně vypadl po penaltovém rozstřelu s FC Kodaň.