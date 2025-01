ZNÁMKY Plzně: nevýrazný Adu, držák Jedlička. Dříč Šulc v zataženější roli

Základní sestava Plzně v duelu s Bilbaem • FOTO: ČTK / AP / Miguel Oses

Bojovný výkon fotbalistů Plzně v Bilbau nestačil na bodový výsledek a přímý postup do osmifinále Evropské ligy. Ofenzivní síla španělského klubu v čele s bratry Williamsovými byla na výběr Miroslava Koubka příliš, ale Viktoria se po prohře 1:3 určitě nemá za co stydět. Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ, jak výkony hráčů Viktorie ohodnotil deník Sport. Pro zobrazení známek (10-nejvyšší, 1-nejnižší) se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.