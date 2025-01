Věříme si i na další soupeře, řekl Koubek. Vyzdvihl Panošův přínos

Pochválíte mužstvo za výkon v těžkém zápase, byť z Bilbaa nevezete ani bod?

„Sdílím stejný názor. Nemáme se za co stydět, podali jsme dobrý výkon, jakého jsme schopni. Hráli jsme proti obrovské kvalitě hlavně v přechodové fázi, domácí zdobí vynikající rychlost a technická útočná složka. Chtěli jsme tady hrát otevřeně, ne se snížit k tomu, že předvedeme hluboký, defenzivní blok. Jsme schopni hrát takové zápasy i aktivně. Nakonec rozhodla kvalita. Před první brankou jsme nezachytili přechod na levé straně. Mrzí mě standardní situace, z níž vyplynul druhý gól. Když chcete uspět v takovém zápase ještě výrazněji, potřebujete uhlídat standardky. Udělali jsme tam pravděpodobně chybu, kterou si musíme rozebrat. Vrátili jsme se do zápasu brankou Milana Havla, pak soupeř velice znervózněl, sahali jsme po vyrovnání. Naše úsilí zmařila červená, v deseti už byl pokus o vyrovnání těžší. V závěru jsme vzadu byli hodně otevření, při třetí brance udělali špatné rozhodnutí. Bylo to vabank, soupeř využil naši riskantní hru. Celkově mužstvo podalo výkon, s jakým jsem spokojený.“

Nico Williams v prvním poločase větral Milana Havla, dalo se tomu bránit?

„Bratři Williamsové dělají rozdíl, útočná hra Bilbaa je na nich hodně závislá. Jsou to skvělí křídelní hráči. Milan si na Nika měl mnohdy víc počkat, ale to není tak jednoduché. O přestávce jsem mírně korigoval rozestavení, trošku se zatáhl Matěj Vydra. Rozhodující je individuální kvalita Nica Williamse, on je nezastavitelný. Skvělý hráč, mistr Evropy. Na Milana se ani nemůžu zlobit, že ho Nico sem tam vykoupal, jak říkáte.“

Jste spokojený s dvanácti získanými body ve skupině?

„Odehráli jsme tady velice zajímavé utkání, přispěli jsme k jeho kvalitě. Musíme být spokojení. Předsezonním cílem bylo dostat se do ligové fáze, pokud jsme dál ve hře, navíc v tabulce do šestnáctého místa, to je další krok.“

Může se mužstvo dostat ještě dál?

„Musíme si věřit, není důvod, proč by to tak nemělo být. Mužstvo se o tom zase přesvědčilo, i když byl soupeř lepší, že není daleko k tomu uspět i proti takovým týmům, jakým je Bilbao. Třetí branka, to byla spíš kosmetická úprava, sahali jsme tady po bodu. Nabrali jsme další novou zkušenost v konfrontaci se špičkovými mužstvy Evropy, v jejich svatostáncích nabitými diváky. Vyzdvihl bych i Jirku Panoše, který dostal dobrou porci minut a určitě obstál. Jde o získávání zkušeností již těch ostřílenějších hráčů, dostává se prostoru i pro ty mladší. V tomto zápase pro Jiřího Maxima Panoše.“

Půjdete na Ferencváros, nebo Porto. Koho si přejete do play off?

„Podle papírového hlediska by byl asi příznivější název mužstva Ferencváros. Ale musím myslet i na plzeňské fanoušky, ti by asi uvítali Porto. Takže proč ne Porto.“

V pondělí vstupujete do ligy v Olomouci – jsou pro vás další evropské zápasy výhoda, nebo máte obavy z náročného programu?

„Tohle je věčné téma, kdo má jakou výhodu. Takhle přemýšlíme v Čechách. Ale my chceme uspět co nejlépe v Evropě, jakbysmet v lize. Když děláte výsledky v Evropě, posouvá to celý klub. Vidím pro nás jisté dva anglické týdny, které nás čekají, jestli jich bude víc, budeme si je přát. Po krátké zimní přípravě by tyhle zápasy navíc neměly být problém.“