Havel vykoupal soupeře: Snad se tátovi gól líbil. Bilbao znervóznělo

Převažuje ve vás radost z krásného gólu, nebo smutek z nulového bodového zisku?

„Určitě je ve mně zase spousty emocí. Když vezmu celý průběh zápasu, tak po prvním poločase jsem byl trošku zapálenější... Moc jsem nevěděl, co s Nikem (Williamsem). Ale tak to ve fotbale bývá (úsměv). Dali jsme gól, Bilbao trošku znervóznělo, při troše štěstí jsme mohli do brány dotáhnout ještě něco jiného. Důležité je, že odjíždíme se vztyčenou hlavou, pro náš mladý tým jsou to další zkušenosti. Určitě na tenhle zápas budu vzpomínat.“

Zmínil jste Nika Williamse, který dal první gól a jehož jste na pravé straně musel bránit. V čem vyniká?

„V čem vyniká… To by asi bylo na delší povídání (úsměv). Když jsme byli na soustředění v létě v Rakousku, koukali jsme na něj, jak se Španělskem vyhrál mistrovství Evropy. Dělali jsme si srandu, že tohle bránit, nevím, co bych dělal. První půli jsem si na to vzpomněl. (úsměv). Je strašně rychlý hráč, nepředvídatelný, umí si to vzít doleva, doprava. Pro mě jsou tohle zážitky, každého hráče to posouvá, i když na hřišti to není vůbec nic příjemného.“

Poradil vám někdo o půli, jak ho chytat?

„Spíš nám pomohlo, že jsme trošku změnili rozestavení, šli jsme do 5-4-1. Konkrétně mně to pomohlo, že v první půli tam hodně vyjížděl levý bek a přečísloval mě tam. Já běhal k jednomu a druhému hráči, což bylo těžké. Pak se zatáhl jeden útočník ke mně, víc jsme tomu zamezili, nemohl dostávat tolik přihrávek a já u něj mohl být blíž.“

Byl to jeden z nejkrásnějších gólů dosavadní kariéry?

„Nebyl vítězný, že jo (úsměv). Ale šlo o gól v Evropě, na krásném stadionu v úžasné atmosféře. Určitě si na něj jednou v hospodě u pivka vzpomenu.“

Jak vás napadlo takové řešení finální akce?

„Vyplynulo to ze situace. V první chvíli jsem chtěl střílet, viděl jsem, že byl jejich gólman docela rychle venku a obránce šel do skluzu, kterého bych asi trefil. Vyhodnotil jsem si to takhle intuitivně, jsem rád, že to tam zapadlo. Snad se tátovi na tribuně líbil aspoň ten gól.“

Šlo o nejtěžšího soupeře z podzimní ligové fáze Evropské ligy?

„Stoprocentně, jiný zápas by to možná byl u nás doma. Frankfurt měl také obrovskou kvalitu, tam se nám to povedlo vyrovnat na 3:3. Ale Bilbao tím, jak ve sprintu pořád měnili místa, bylo asi ještě silnější. Obrovská kvalita, bezprostředně po zápase musím říct, že to byl nejtěžší soupeř.“

Těší vás, že se tým nepoložil ani za stavu 0:2?

„Tohle nás zdobí, že i když se dostaneme pod tlak a nejsou pro nás v zápase situace jednoduché, tým má sílu se zvednout. To ukazuje na velké týmy, jakým jsme. Bilbao docela znervóznělo, my se pak dostali celkem do hry. Sice máme mladý, ale už poměrně zkušený tým. Tohle nás může jenom posouvat.“

Co v kabině zní vícero los do vyřazovací fáze - Ferencváros, nebo Porto?

„Za mě určitě Ferencváros. Odehráli jsme s nimi v přípravě pár zápasů, mají kvalitní, hodně technický tým, také udělali hodně bodů. Ve všem respektu k nim, Porto je podle mě ještě lepší mužstvo, směrem k postupu je to přijatelnější soupeř.“

Jeli jste v ligové fázi Evropské ligy nad plán?

„Upřímně každý řekne, že na víc jsme nepomýšleli. Od losu, kdy nám vytáhli velice těžké soupeře, nikdo nečekal, že budeme poslední zápas bojovat o osmičku. Skupina byla nádherná, myslím, že si to i fanoušci užili a ještě budou užívat dál.“