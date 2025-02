Stronati porazil soupeře Plzně: Šance 50 na 50. Fanoušky mají jako Slavia

Jaký byl v neděli zápas s Ferencvárosem?

„Je to výborný, kvalitní tým. Měli jsme trošku štěstí, že jsme je porazili. To ve fotbale potřebujete. Jsou skvělí, šance proti Plzni budou padesát na padesát.“

Byla pro vás výhra proti nim něčím speciální?

„Proti nim se mi hraje dobře, mají dobrou fanouškovskou základnu. Na zápasy doma i venku jim chodí fanoušci, zápasy s nimi bývají ve vysokém tempu i kvalitě, vždycky se na to těším. Podobné to bylo v Baníku proti Spartě, Slavii nebo Plzni.“

Jejich hlavní předností je ofenziva?

„Jsou dominantní na balonu, dokážou si vytvořit šance, hrají konstruktivně dopředu. Mají šikovné hráče jeden na jednoho, to pořád zkouší. Když jim to jednou nevyjde, nevadí, jdou do toho znovu. Proti nám předváděli výborný kombinační fotbal, my drželi střední blok, snažili se chodit do protiútoků, případně pro nějakou standardku, a to se nám občas povedlo. Ve středním bloku nám to proti nim vyhovovalo, počkali jsme si na ně. Některé jejich šance jsme přežili, po šestnáctku jsme dobře bránili. Měli hodně náběhů za obranu, absolvoval jsem plno soubojů po centrech do šestnáctky, pořád jsem byl v nějaké aktivitě a musel pozorně bránit.“

Těží z velkých individualit?