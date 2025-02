Plzeň před EL: pevná ulita i nové „eso“. Osmifinále může přinést miliony

PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Hráči si vyzkoušeli trávník moderní Groupama Areny v Budapešti, protáhli svaly před čtvrteční bitvou. Viktoria Plzeň jako poslední z českých pohárových účastníků zkusí navázat na loňské čtvrtfinále v Konferenční lize, tentokrát o patro výš. V boji o osmifinále Evropské ligy a zajímavý finanční bonus čeká nepříjemný, ale hratelný Ferencváros. Zatímco Viktoria brala za postup do vyřazovacích bojů 300 000 eur (7,6 milionu korun), za osmifinále je ve hře přibližně šestkrát tolik – 44 milionů.

Plzeň měla v posledních dvou zápasech nečekaný problém – dostávala branky. V Olomouci a s Libercem celkem čtyři, na což pevná defenziva piplaná náročnými trenéry rozhodně není zvyklá. Mužstvo nepůsobilo konsolidovaně jako obvykle, naopak zranitelně a křehce. Naposledy se Slovanem, který dohrával o deseti, mohla Viktoria inkasovat víckrát.

„Nelíbilo se mi to. V Olomouci jsme udělali individuální chyby po standardkách, nešlo o systémovou chybu pramenící z nepokrytí soupeře, nebyly to góly ze hry. S Libercem jsme byli nespokojení, že si soupeř vytvořil hodně prostoru ve volném přechodu směrem dopředu. Snad se z toho poučíme,“ zmínil trenér Miroslav Koubek den před utkáním v Budapešti.

Proti maďarskému šampionovi, ofenzivně silnému týmu s technickými šikuly, musí Plzeň nastoupit zcela koncentrovaně. Trenéři se snaží o aktivní hru, ale tím zároveň vznikají mezery v jindy pevné a spolehlivé obraně. „Defenziva i ofenziva se týká celého mužstva. Začínáme odpředu, zda si tam plníme dané taktické věci. Není příjemné dostávat branky,“ zmínil zkušený útočník Matěj Vydra.

Při loňské cestě do čtvrtfinále Konferenční ligy inkasovala Plzeň v předkolech dvakrát a v základní skupině jen jednou, pevnou defenzivu překonala dvakrát až Fiorentina ve čtvrtfinálové odvetě. V letních předkolech o Evropskou ligu jí vstřelil gól pouze Prince Adu ještě v dresu Kryvbasu, více branek inkasovala až proti silnějším soupeřům v Ligové fázi.

Aktuální vzestupnou tendenci branek v Jedličkově síti potřebuje tým co nejdřív zastavit. Do sestavy se po karetním trestu vrací Sampson Dweh, k dispozici tak bude kompletní trojka se Svetozarem Markovičem a Václavem Jemelkou. „Bavíme se o tom, snažíme se vyladit detaily, abychom se vrátili k tomu, kdy jsme góly nedostávali,“ řekl před odletem do Maďarska asistent Marek Bakoš.

Viktoria půjde do zápasu s cílem co nejméně otvírat pevný blok, zůstat v defenzivní ulitě a přivést si do Plzně hratelný výsledek. Pravděpodobně začne s „evropským“ rozestavením na pět obránců, kdy se ke stoperské trojici zatáhnou na krajích Milan Havel a Cadu. Pavel Šulc může uprostřed vypomáhat Lukáši Červovi a Kalvachovi, podobně jako před čtrnácti dny v Bilbau.

Jestli je v něčem Ferencváros nebezpečný, tak v kvalitní ofenzivě. Gólový hroťák Barnabás Varga (30), se šesti trefami druhý nejlepší střelec probíhajícího ročníku Evropské ligy, k němu šikovná křídla a izraelský dispečer Mohammed Abu Fani (26). „Opravdu kvalitní tým. Dal čtyři góly Alkmaaru, porazil Nice, v Hamburku s Kyjevem zvítězil čtyři nula,“ vyjmenoval Koubek.

Jenom postup do osmifinále může Plzni vynést 1,75 milionu eur (44 milionu korun). Za účast ve vyřazovací fázi dává UEFA bonus 300 000 eur (7,6 milionu korun), v případě zdolání Ferencvárose by tedy Viktoria inkasovala přibližně šestkrát tolik. A to se vyplatí…

Už evropsky ostřílený český tým zůstal po středečním příletu do Budapešti věrný zavedeným rituálům. Na předzápasovém tréninku nechyběli zástupci nejvyššího plzeňského vedení včetně hlavního bosse Adolfa Šádka, proslovu k hráčům v kolečku si vzal trenér Koubek. Dá se čekat bouřlivá atmosféra – moderní aréna pro přibližně 22 000 diváků má být zaplněná. Výraznou podporu chystají i západočeští fanoušci, do Maďarska na zápas má dorazit přibližně 1000 příznivců.

Trenér Koubek postrádá vykartovaného útočníka Daniela Vašulína, do ofenzivy ale má připravené jiné „eso.“ Na soupisku pro Evropskou ligu už je na vyřazovací fázi dopsaný uzdravený Rafiu Durosinmi, stejně tak zimní posily Merchas Doski a Amar Memič. „Teď ale dáváme přednost těm, co jsou sehraní,“ zmínil Koubek, že velké změny oproti obvyklé jedenáctce nechystá.

Bonusy pro Plzeň z EL: