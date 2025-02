Ferencváros - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Fotbalisté Plzně se jako jediný český tým dokázali v této sezoně probojovat do vyřazovací fáze evropských pohárů. V play-off Evropské ligy budou na půdě Ferencvárose Budapešť usilovat o co nejlepší výsledek do odvety. Duel začíná ve čtvrtek 13. února od 18:45 v budapešťské Groupama Areně. Kde sledovat Ferencváros - Plzeň živě?

Vše o utkání Ferencváros vs. Viktoria Plzeň Datum a čas: čtvrtek 13. února, 18:45 Místo konání: Groupama Arena, Budapešť Předkolo play off: Evropské ligy Rozhodčí: Giorgi Kruashvili (Gruzie) TV přenos: Nova Sport 5

Kde sledovat Ferencváros - Viktoria Plzeň živě v TV?

Jak si povedou Západočeši v předkole play-off Evropské ligy můžete sledovat na placené stanici Nova Sport 5. Utkání Ferencváros – Plzeň začíná 13. února v 18:45.

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel Nejlevnější balíček Cena za měsíc O2 TV Sport Premium Bronzová 399 Kč T-Mobile M Plus L Plus 199 Kč (cena za prvních 6 měsíců) Vodafone Vodafone TV + balíček Sport 419 Kč (cena pro zákazníky) Skylink Kombi+ 298 Kč (cena za první 3 měsíce) Telly Sport online 350 Kč

Plzeň v evropských pohárech 2024/25

Západočeši vstupovali do posledního duelu ligové fáze Evropské ligy s nadějí na první osmičku a přímý postup do osmifinále. Bilbao nakonec bylo nad jejich síly a Plzeň padla 1:3. Přesto slaví postup do předkola play-off a jako jediný český celek postoupila do jarní části soutěže.

Evropská liga 3. předkolo 1. zápas: Kryvbas - Plzeň 1:2 2. zápas: Plzeň - Kryvbas 1:0 Evropská liga play off 1. zápas: Plzeň - Hearts 1:0 2. zápas: Hearts - Plzeň 0:1 Evropská liga ligová fáze 1. zápas: Frankfurt - Plzeň 3:3

2. zápas: Plzeň - Ludogorec 0:0

3. zápas: PAOK - Plzeň 2:2

4. zápas: Plzeň - Real Sociedad 2:1

5. zápas: Dynamo Kyjev - Plzeň 1:2

6. zápas: Plzeň - Man. United 1:2

7. zápas: Plzeň - Anderlecht 2:0

8. zápas: Athletic Bilbao - Plzeň 3:1

České týmy v evropských pohárech 2024/25

Do evropských pohárů se nakonec probojovaly čtyři české celky - Sparta do Ligy mistrů, Slavia a Plzeň do Evropské ligy a Mladá Boleslav bojovala v Konferenční lize. Nakonec slavili postup pouze Viktoriáni, když ve skupinové fázi posbírali 12 bodů.