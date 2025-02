Koubek o Ferencvárosu: Mají velice rádi míč. Přednost dostane sehranost

V posledních dvou zápasech jste čtyřikrát inkasovali. Co ve hře dozadu zlepšit?

„Bilbao bych vynechal, ale ty čtyři branky, co jsme dostali v Olomouci a s Libercem, se mi nelíbily. V Olomouci jsme udělali individuální chyby po standardkách, nešlo o systémovou chybu pramenící z nepokrytí soupeře, nebyly to góly ze hry. S Libercem jsme byli nespokojení, že si soupeř vytvořil hodně prostoru ve volném přechodu směrem dopředu. Snad se z toho poučíme.“

Měli jste čas na defenzivě zapracovat?

„Proběhla videoukázka, rozbor situací, ze kterých jsme dostávali góly. Prostor na hřišti k tomu byl trošku jenom na úterním tréninku.“

S čím půjdete do zápasu s Ferencvárosem?

„Není to ligová fáze, ale vyřazovací dvojzápas, kde musíme myslet na odvetu. Chceme do Plzně přivézt co nejlepší výsledek, vytvořit si co nejkomfortnější pozici pro odvetu. Bude potřeba pohlídat kvalitní ofenzivu soupeře.“

Anketa Postoupí fotbalisté Plzně v Evropské lize přes Ferencváros? ANO NE

Před rokem jste se s Ferencvárosem střetli na zimním soustředění v Benidormu. Pomůže vám tehdejší výhra 3:1?

„Je to rozdílné, v poločase se týmy vystřídají, nastupují na každé straně prakticky dvě odlišné jedenáctky. Zaznamenali jsme jejich velmi dobrou technickou a kombinační kvalitu v návaznosti na typologii jejich hráčů. Hrají fotbal na vysoké úrovni a mají velice rádi míč.“

Do vyřazovací fáze Evropské ligy jdete podle sázkových kanceláří jako mírný favorit. Cítíte hrdost na to, kam jste se s týmem za necelé dva roky posunuli?

„Nečetl jsem kurzy, ale podle mě nejsme favorit, vidím to podobně jako Matěj (vedle sedící Vydra na tiskové konferenci) na padesát na padesát. Jde o kvalitního soupeře – Ferencváros dal čtyři góly Alkmaaru, porazil Nice, v Hamburku s Kyjevem zvítězil 4:0. Ale z naší cesty máme dobrý pocit. Budovali jsme až na dvě, tři výjimky zbrusu nové mužstvo, dostali se do Evropy, získali návyky na evropský fotbal. Všechno v době, kdy probíhala přestavba skoro celého týmu. Zůstal akorát Kalvi, Jemelka, Vydra byl na začátku zraněný. Vážíme si toho, že se držíme jak klíště evropské soutěže.“

Mají zimní posily Amar Memič a Merchas Doski, případně uzdravený Rafiu Durosiunmi, šanci dostat se do sestavy na Ferencváros?

„Těžko na to teď odpovídat. Memič hrál minulou sezonu v Karviné o záchranu, Doski zase na jaře se Slováckem uhrál asi deset bodů, na podzim to bylo u obou o něco lepší. Budou se u nás v týmu zabudovávat, ale teď dáváme přednost těm, co jsou s týmem více sehraní.“