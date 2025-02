Los Evropské ligy: Plzeň má soupeře! Půjde na vítěze ligové fáze z Říma

V osmifinále Evropské ligy už snadného soupeře nenajdete. Navíc když na Plzeň čekaly dva nejúspěšnější celky skupinové fáze soutěže. Osud přiřkl poslednímu českému zástupci v evropských pohárech Lazio a právě římský klub byl pro zástupce Viktorie lehce preferovanou volbou pro další část evropské pouti.

„Teď už si nevyberete, to už je top kvalita. Když si představím, že se finále hraje v Bilbau, tak Bilbao se určitě touží dostat do finále v domácím prostředí. V tom vidím možná ještě větší obtížnost té mise. Ale obě mise budou velmi obtížné. Postup by byl už z říše snů,“ rozmýšlel nad možnými variantami kouč Miroslav Koubek po čtvrtečním postupu.

Do Plzně tak přijede aktuálně pátý celek italské Serie A, který se může pyšnit i jedním velkým evropským triumfem, když v roce 1999 díky vítězné trefě Pavla Nedvěda ovládl Pohár vítězů pohárů. Jako nenasazený tým zahájí Viktoria dvojzápas v domácím prostředí 6. března, odvetu pak odehraje 13. března v Římě.