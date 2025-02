Šulc: Největší večer v kariéře! A Plzeň je evropská. Koho si přeje dál?

Roztáhnul ruce a zářil úsměvem. Ano, záložník Pavel Šulc má za sebou další mimořádný výkon. Ve čtvrtek postrčil Plzeň do osmifinále Evropské ligy, když v odvetném utkání prvního kola play off proti maďarskému Ferencvárosi (3:0) zapsal postupový gól a asistenci. „Tohle je určitě největší večer v mé kariéře,“ těšil se čtyřiadvacetiletý hráč.

Tak je Plzeň evropský tým?

„Chceme se prezentovat takovým způsobem v každém zápase, ale Evropská liga je pro některé hráče větší motivace. Ale asi ano, můžeme říct, že Plzeň je evropská.“

Koho si přejete v osmifinále?

„Lazio Řím, protože proti Bilbau už jsem hrál. A nechci znova (usmál se).“

Vstřelil jste na jaře první gól. Vážíte si ho?

„Jsem za něj rád a je fakt skvělé, že se stal postupovým. Ale tohle není pro mě nejdůležitější. Pořád hraju tak, abych byl prospěšný pro tým. Jsem rád za to, že se mi to daří. A že jsem to dneska stvrdil gólem.“

Pomáhá vám na hřišti přítomnost Durosinmiho, který vstřelil dvě branky?

„Je důležitý v tom, že je nebezpečný ve vápně. Před prvním gólem hlavičkoval, byl z toho závar. Soupeři si na něj musejí dávat pozor a díky tomu mám pak víc prostoru.“

Rozhodl povedený start Viktorie?

„Nejdůležitější bylo, že jsme v prvním poločase smazali manko, nepolevili a nasázeli jim další dva góly. Druhý poločas jsme dohráli bez větší šance soupeře.“

Přesto přišlo o přestávce v kabině varování?

„Věděli jsme, že chceme utkání dohrát vzadu s nulou. Řekli jsme si, že musíme pracovat pořád stejně do defenzivy.“

Byli jste na zápas dobře připravení po taktické stránce od trenérů?

„Hodně to s námi konzultují. Celá kabina jsme u nich byli a něco jsme řešili. Nakonec to dopadlo dobře.“

V závěru jste ještě dvakrát sprintoval do útoku. Máte pořád dost sil?

„Před tím jsem si tak dvacet sekund odpočinul. Pak to v sobě najdete. Když běžíte do ofenzivy, jde to líp.“

Máte už v hlavě nedělní ligový zápas se Slavií?

„Slavia je pro nás další velký zápas, hrajeme doma. Teď všichni přepínáme, chceme ho zvládnout.“