Šťastný Koubek: Mužstvo je vycucané jak citron. Nechte nám štamprličku...

Vyšel vám odvetný zápas podle představ?

„Když po prvním zápase prohráváte nula jedna, je nutné vsadit na aktivitu, vysoký presink, nátlakovou hru. Neztrácet čas a okamžitě se do soupeře zakousnout. Po pěti, deseti minutách se nám tohle začalo dařit, soupeře jsme dostávali do úzkých, vytvářeli si šance po velmi dobrých kombinačních akcích. Začali jsme být i produktivní, dali jsme tři branky. Náš výkon byl postavený na enormní dřině, ne rychlých přechodech, věděli jsme, že nesmíme dostat gól, nehrát na úplné riziko, ale i tak do soupeře tlačit. To se podařilo, stálo nás to obrovské síly.“

Ušetřili jste nějaké aspoň ve druhém poločase, kdy jste hájili náskok 3:0?

„Druhý poločas jsme dohráli v deseti z bloku, přišla na řadu taktická stránka hájení výsledku. Za každou cenu jsme nechtěli dovolit soupeři skórovat, to se povedlo, jsme spokojení s naším způsobem boje. Zvládli jsme to taktickou disciplínou, ohromnou vůlí nepustit soupeře do šance. Museli jsme vzadu vyblokovat spousty situací, zdvojovali jsme jejich technické hráče, vzájemně se zajišťovali. Na Martina Jedličku jsme nedovolili tolik nebezpečných střel, v tom dávám mužstvu velký kompliment. Uhlídali jsme si to z bloku, nemohli jsme hrát presink celých devadesát minut, to není v lidských silách, soupeř taky něco uměl. Byl to pro nás ideální scénář, šli jsme do komfortního náskoku a udrželi nulu.“

Kam řadíte tenhle postup do osmifinále Evropské ligy?

„V Konferenční lize jsme měli v minulé sezoně také těžké soupeře. Ve skupině třeba Záhřeb, nebezpečnou Astanu, k tomu Ballkani, v play off Servette Ženevu, skočili jsme s Fiorentinou. Teď jsme potkali mimo jiné Sociedad, Frankfurt, Manchester United, Bilbao a teď Ferencváros. To nejsou nazdárci, mají legionářské mužstvo plné kvalitních fotbalistů. Není jednoduché zdolat takového soupeře. Náročnost s postupem do dalších kol stoupá, tohle řadím přeci jen o něco výš než loňské čtvrtfinále v Konferenční lize.“

Čím vám nejvíc pomáhá Rafiu Durosinmi?

„Rafiu je hlavně dobrý ve vápně, ta jeho gólovost, čich na to vybrat si správné místo ve vápně. Manko je po jeho dlouhé pauze vidět v mezihře, kombinační i pohybové složce, zdaleka není na topu. Když ale bude dávat každý zápas dva góly za přibližně šedesát minut… (úsměv) Ještě není úplně zpátky, ale má skvělou produktivitu, je to hráč do boxu.“

Pochválíte za výkon Pavla Šulce? Ještě v nastavení sprintoval k brance soupeře, zase naběhal spousty metrů ve sprintu…

„V té situaci v závěru jsem si spíš představoval, že to vezme do kouta a tam si minutu, dvě vydechne. Ale on chce pořád dát gól, to je Pavel Šulc. Pak to ztratí, logicky nám chybí v záloze, zvlášť když jsme v té chvíli hráli v deseti (Adu se zranil, Plzeň už nemohla střídat). Pavlík ale chce vždy dát gól, je to úžasný hráč, přírodní úkaz s vysokou kapacitou organismu.“

Těší vás, jak zapadl do týmu, ještě na defenzivnější pozici wingbeka, Amar Memič?

„On už není žádný zajíc, z ligy je to docela zkušený hráč. Má v sobě obrovskou rychlost, to je torpédo. Taky mu v závěru došlo, je tam u něj úžasná dynamika na křídle. Využije toho při hře zpátky, když je tam nějaký propad, rychlostí se dostane do pozice, že to zachrání. Buduje si tady pozici, je dobrej.“

Jak dát dohromady mužstvo na neděli na Slavii?

„No… Na to začínáme myslet až od zítřka, teď si pár hodin užijeme tuhle radost a pak přijdou na řadu myšlenkové úvahy, co s tím. Mužstvo je vycucané jako citron. Psychicky nám tahle výhra samozřejmě pomůže, ale hlavní bude se dát do pořádku po tělesné stránce. Máme na to dva dny.“

Bude Slavia ještě těžší?

„Ano. Slavia se na nás chystá celý týden, už nepokračují anglické týdny a jsou napumpovaní.“

Zatímco vy pokračujete v brutálním programu.

„My ale takhle chceme hrát, vážíme si Evropy a nespekulujeme směrem k lize, snažíme se o co nejlepší výsledek. Pleteme si na sebe těžký bič. Ale rádi si ho pleteme.“

Už víte, jak sestavíte útok na Slavii?

„Teď nevím, ještě o tom budeme intenzivně přemýšlet. Teď nás nechte dát si jednu štamprličku, přemýšlet o Slavii budeme zítra.“

Koho si přejete do osmifinále? Bilbao, nebo Lazio Řím?

„Tady už si nevyberete, je to top kvalita. Ale když si představím finále Evropské ligy v Bilbau… Jejich tým určitě touží dostat se do finále v domácím prostředí, takže asi tam vidím ještě větší obtížnost naší další mise. Obě budou hyperobtížné.“