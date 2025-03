Čtete: Evropská cesta Plzně: Velké obraty, povstání, Lazio v koutě. Objevení talentu

Plzeň skvěle rozjela domácí partii, za stavu 1:1 bušila do soupeře, který dohrával v devíti. Jenže zbytečnou brankou na 1:2 se připravila o skvělý výsledek. V Římě partii hráči nezabalili, šli do vedení a zápas směřovali do prodloužení. Lazio, kterému agresivní styl hlavně v prvním zápase vůbec neseděl, bylo zahnané do kouta. Až gólem ze standardky stvrdil vítěz Ligové fáze takřka povinný postup. Viktoria i přes bolavé vyřazení získala u soupeře respekt a uznání, podobně jako třeba Slavia pod Jindřichem Trpišovským za výkony v Lize mistrů nebo v památných bitvách se Sevillou či Chelsea.

Lukáš Červ po vyřazení na Laziu:

„Se středními záložníky Lazia jsme se bavili po utkání a říkali nám, že nečekali, že je takhle potrápíme.“