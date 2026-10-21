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Olympiakos vs. Sparta v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Sparťanská oslava
Sparťanská oslavaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Brian Priske
Zklamaný Jonatan Braut Brunes
John Mercado se spoluhráči slaví branku do sítě Pardubic
Ki-Jana Hoever
5
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Otakar Plzák
Evropská liga
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  • Fotbalisty Sparty čeká výjezd do Řecka, kde se utká s Olympiakosem Pireus. 
  • V předchozím duelu Evropské ligy Letenští pouze remizovali s Lillestrømem 1:1.
  • Utkání začíná ve čtvrtek 22. října od 21:00. Kde sledovat Olympiakos vs. Sparta živě?

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Vše o utkání Olympiakos Pireus vs. Sparta Praha

Datum a čas: čtvrtek 22. října, 21:00

Místo konání: Georgios Karaiskakis Stadium, Pireus

Ligová fáze: Evropské ligy 2026/27

Rozhodčí: Espen Eskås, Norsko

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Olympiakos Pireus vs. Sparta Praha živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Sparty ve třetím zápase Evropské ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na nové stanici Nova Sport 5.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Výkop duelu Olympiakos Pireus vs. Sparta Praha je naplánován na čtvrtek 22. října ve 21:00.

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Sparta v evropských pohárech 2026/27

Sparta začínala v předkole Ligy mistrů, kde narazila na Olympique Lyon. Přes francouzského giganta však nedokázala postoupit, a tak ji čeká Evropská liga. Do ní vstoupila vítězstvím 4:1 nad Araratem-Armenií, aby následně pouze remizovala s norským Lillestrømem. Nyní se utká s Olympiakos Pireus.

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia hraje Ligu mistrů, další tři české kluby bojují v ostatních evropských pohárech. Spartu a Plzeň lze vidět v Evropské lize. Jablonec válčí v Konferenční lize. O další místo bojoval i Hradec Králové, ten však nedokázal postoupit přes Panathinaikos Athény.

České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia – Lens 2:3

2. zápas: Sabah – Slavia 2:0

3. zápas: Fenerbahce – Slavia 2:2

4. zápas: Slavia – Arsenal, 4. 11., 21:00

5. zápas: Slavia – Villareal, 25. 11., 18:45

6. zápas: Bayern – Slavia, 8. 12., 21:00

7. zápas: Porto – Slavia, 19. 1., 21:00

8. zápas: Slavia – Aston Villa, 27. 1., 21:00

Sparta Praha v předkolech Ligy mistrů

1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1

2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0

Sparta Praha v Evropské lize

1. zápas: Ararat-Armenia – Sparta 1:4

2. zápas: Sparta – Lillestrøm 1:1

3. zápas: Olympiakos – Sparta, 22. 10., 21:00

4. zápas: Sparta – Bournemouth, 5. 11., 18:45

5. zápas: Sparta – Alkmaar, 26. 11., 21:00

6. zápas: RB Salzburg – Sparta, 10. 12., 21:00

7. zápas: Crystal Palace – Sparta, 21. 1., 21:00

8. zápas: Sparta – Rennes, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v předkolech Evropské ligy

1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň 3:0

2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad 5:1pp

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Viktoria Plzeň – Union SG 0:3

2. zápas: Ferencváros – Viktoria Plzeň 2:1

3. zápas: Viktoria Plzeň – Levski Sofia, 22. 10., 21:00

4. zápas: Lillestrøm – Viktoria Plzeň, 5. 11., 18:45

5. zápas: Viktoria Plzeň – Benfica, 26. 11., 18:45

6. zápas: Bournemouth – Viktoria Plzeň, 10. 12., 21:00

7. zápas: Real Sociedad – Viktoria Plzeň, 21. 1., 18:45

8. zápas: Viktoria Plzeň – Jagiellonia, 28. 1., 21:00

Hradec Králové v předkolech Evropské ligy

1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1

3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1

4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0

Hradec Králové v předkolech Konferenční ligy

1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové 2:2

2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos 1:2 pp

Jablonec v předkolech Konferenční ligy

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0

3. zápas: Jablonec – RFS 2:0

4. zápas: RFS – Jablonec 1:2

5. zápas: Rangers – Jablonec 1:0

6. zápas: Jablonec – Rangers 1:0 na penalty

Jablonec v Konferenční lize

1. zápas: Freiburg – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Brighton, 22. 10., 18:45

3. zápas: Riga FC – Jablonec, 5. 11., 21:00

4. zápas: Jablonec – Lugano, 26. 11., 18:45

5. zápas: Trabzonspor – Jablonec, 10. 12., 18:45

6. zápas: Jablonec – Iberia 1999, 17. 12., 21:00

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