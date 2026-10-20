Lafata o trápení devítek Sparty i Chorém: Řepku strčí do kapsy, asi by se měl léčit
Působí na českobudějovickém gymnáziu, ale jak střílet góly, to by mohl vyučovat na vysoké škole. Jenže teď přihlíží tomu, jak se ve sparťanském útoku souží draze zaplacení nástupci: v první řadě Jonatan Brunes a hned za ním i Matyáš Vojta. Jejich trápení je snad bezbřehé. „Věřím, že to prolomí nějakým ušmudlaným gólem a zase budou ti praví útočníci pro Spartu,“ tvrdí šestinásobný král ligových střelců. Vedle toho glosuje i poslední exces Tomáše Chorého, kanonýra z tábora odvěkého rivala. „Asi by se měl opravdu léčit,“ prohodí.
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Hutných 864 stran (a tři kilogramy) má nová kniha fotbalového znalce Jaroslava Koláře LIGA 100 MISTRŮ. A když v ní David Lafata, jenž se účastnil u příležitosti 125 let od založení tuzemské fotbalové asociace slavnostního křtu publikace, listoval, své jméno našel na nespočtu z nich.
„Měl jsem celou kariéru štěstí na spoluhráče. Když jsem si někam stoupnul, tak mě tam našli. Takhle to bylo jednoduché,“ prohlásil se svou typickou skromností. „Pokud se člověk koukne, kolik je tam výborných fotbalistů, trenérů a funkcionářů, tak jedním slovem: pocta,“ dodal.
Ale nadmíru zasloužená, vždyť v nejvyšší soutěži odehrál 418 zápasů a nasázel v nich úctyhodných 198 gólů. Víc jich dali jen tři legendární plejeři v čele s Josefem Bicanem (444). Třiaosmdesát tref přidtom jejich mladší kolega nasázel ve sparťanském dresu – zatímco nyní jsou v rozletu cizokrajná křídla, nikoli klasický střední útočník.
Zaseklé devítky
Nejvíc se gólostroj logicky očekával od nákladné letní posily Brunese, který dorazil z polského Rakówa za 150 milionů korun. Sto jich ovšem stál před ním reprezentant do jednadvaceti let Vojta, jenž se rozstřílel v Mladé Boleslavi.
Nejprve po lednovém přesazení do letenské půdy místo jarního rozkvětu uschl on a totéž o půl roku později potkalo i bratrance superstar Erlinga Haalanda, novou jedničku na hrotu. V rudém dresu čeká na gól dokonce už přes tisíc minut.
„Dokážu se vžít do jejich situace, tohle potká každého. Pořád je na hřišti jedenáct hráčů, takže by to někdo mohl vzít za ně. Ale je fakt, že od toho, aby někdo dával góly, jsou útočníci, a ti teď momentálně Spartě nepomáhají,“ řekl.
Přitom ani jednomu se v žádném případě nedá upřít snaha. „Na jejich řeči těla vidím, že chtějí dát gól za každou cenu, že to chtějí prolomit,“ všiml si Lafata. „Ale někdy to bývá kontraproduktivní a míň znamená víc.“
Šanci by mohl dostat Vojta
K tomu ten tlak kvůli přestupovým částkám, to není žádný med. Psychiku to dokáže pořádně pocuchat, potvrzuje Lafata. „Cenovka jim v očích veřejnosti trošku přitěžuje. Ať chtějí, nebo nechtějí, nejsou hloupí, musejí to vnímat. Vědí, kolik stáli a že se od nich góly čekají.“
Faktem je, že stejně jako Brian Priske dával vytrvale šanci na to, aby se chytil, Vojtovi, na podzim to samé dělá u Brunese a (ne)trpělivě čeká, až se mu to vyplatí. „Potřebujeme, aby tihle kluci nějaké góly dali,“ pravil naposledy lakonicky po bezgólové remíze na Baníku. Tam začal jako obvykle Brunes, který neproměnil sólo na gólmana Martina Jedličku, v 54. minutě ho střídal právě Matyáš Vojta.
Otázkou je, zda by norské akvizici přece jen nepomohlo, kdyby usedla na lavičku, odpočinula si. „Je to možné. Ale je to hrozně těžké říct. Vždycky chcete hrát a prostě věříte, že ten další zápas to přijde,“ přemítal Lafata.
Pustili Kuchtu, nemají víc možností
„Na takový klub, jako je Sparta, je to výjimečné, ale rozumím tomu, že trenér chce Brunese určitě podržet, protože to potřebuje každý útočník, když má nějaké takové období. Tím, že pustili Honzu Kuchtu pryč, tolik možností nemají. Na druhé straně je fakt, že doba bez gólu už je docela dlouhá, takže by možná stálo za to dát větší šanci Vojtovi. Samozřejmě nejsem na tréninku, ale Priske o něm říká, že na něho tlačí, že pracuje, tak myslím, že už by si ji asi zasloužil.“
Když rekapituloval vlastní kariéru a období střeleckého sucha, vybavil si své druhé angažmá v české lize. „Po příchodu do Jablonce jsem, myslím, měl jeden podzim, kdy branek moc nebylo, taky jsem měl nějakou šňůru. Jinak jsem třeba hrozně dlouho čekal na první ligový gól, i když jsem byl spíš střídající hráč. Pak se to otočilo a nakonec z toho bylo docela dobré číslo,“ vzpomínal
A to samé nyní očekává u Brunese s Vojtou. „Věřím, že to prolomí nějakým ušmudlaným gólem, začne jim to padat a zase budou ti praví útočníci pro Spartu.“
Co ale v takových chvílích, kdy míč do sítě nemíří, i kdyby se střelec stavěl na hlavu, pomůže? Třeba změna zvyků, výměna kopaček? Jak na to šel vyhlášený kanonýr? „Já na rituály moc nevěřil, takže jsem na ně nespoléhal. Ale třeba by to taky pomohlo,“ pokrčil rameny Lafata. „Snažil jsem se dělat všechno stejně, jako když se mi dařilo. Měl jsem prostě čisté svědomí, že jsem pro to udělal maximum.“
Chorý? To není normální…
Gólové exploze zrovna nejsou k vidění ani na druhém břehu Vltavy, a ještě se jim rezervoár útočníků zmenší. Po posledním extempore přišel o místo Tomáš Chorý: během pouhých čtrnácti měsíců stačil vyfasovat už čtvrtou červenou kartu.
Směle tak začal konkurovat známému sparťanskému bouřlivákovi Tomáši Řepkovi, jenž má mimochodem na kontě také prostředníček (neukázal ho rozhodčímu, nýbrž dvakrát divákům). Někdejší kontroverzní kapitán sice pro Chorého v pořadu TIKI-TAKA projevil jisté pochopení, ovšem o Lafatovi to říct nelze.
„Co na to říct? Nevím, jestli si z toho mám dělat srandu, nebo ne,“ pousmál se. „Tomáš Řepka byl kvůli svým blikancům pro novináře jako červený hadr. Ale myslím, že Tomáš Chorý ho strčí úplně v pohodě do kapsy,“ pustil se nakonec do srovnání.
Ani Lafata si nedokáže vysvětlit, proč se Chorého eskapády nezastavily, a naopak vyvrcholily tak hloupým činem. „Já na hřišti taky určitě nebyl svatý, rozumím tomu, že tam jsou obrovské emoce, kór v dnešní době, kdy jsou utkání vyšponovaná, lidé na ně chodí. Pochopím, že mu to ujede jednou, dvakrát… Jenže těch případů bylo tolik, že to není normální, už to nechápu. Nejsem psycholog, ale asi by se měl opravdu léčit…“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|3
Ml. Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4
Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|20
|5
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|6
Zbrojovka
|11
|6
|1
|4
|14:14
|19
|7
Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|17
|8
Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|11
Hr. Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1
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