Plzeň odehraje předkolo s Brestem v Jerevanu, přesun schválila UEFA

„Samozřejmě to pro nás znamená jisté komplikace především v logistice. Měli jsme již rezervované letadlo do Gruzie, stejně tak hotel, transfery a další nezbytnosti. To vše nyní musíme přeorganizovat,“ řekl ke změně destinace mluvčí Václav Hanzlík.

Batumi mělo původně zaskočit kvůli aktuální situaci v Bělorusku a nemožnosti přímého leteckého spojení. Nový přesun utkání do Jerevanu schválila UEFA.

Úvodní duel v plzeňské Doosan Areně se bude hrát 22. července od 19:00. Z českých klubů zasáhne do 2. předkola nové soutěže ještě Slovácko, které se utká s bulharským Lokomotivem Plovdiv.