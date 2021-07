Na Slovácko číhá obr. Strašný, reaguje obránce. Tým léčí šrámy

Tak se ukažte! Před Slováckem se tyčí další výzva. V případě vyřazení Lokomotivu Plovdiv nejspíš vyzve ve 3. předkole Konferenční ligy dánského obra FC Kodaň. Ten by měl předtím zvládnout dvojzápas s běloruským Torpedem-Belaz Žodinem. „Kodaň? Ty kráso, nepříjemný,“ ulevil si stoper Stanislav Hofmann. Plzni přál včerejší los daleko víc. Pokud vyšoupne běloruské Dinamo Brest, narazí na vítěze souboje New Saints (Wales)–Kauno Žalgiris (Litva).

Už sok pro druhé předkolo nemohl být těžší – druhý tým bulharské ligy. Pro případné třetí má Slovácko ještě větší chuťovku – FC Kodaň, který v dánské lize naposledy nestačil jen na městského rivala Bröndby a Midtjylland. „To už by bylo hodně těžké. Myslím, že tam byli lehčí soupeři. Strašný,“ vydechl obránce Stanislav Hofmann, jenž se informaci o možném sokovi velkého jména dozvěděl v pondělí odpoledne od redaktora Sportu.

Aby si český zástupce zahrál na moderním stadionu Parken v dánské metropoli, musí Svědíkův soubor zvládnout náročnou bulharskou misi. Podle všeho pozítří bez Milana Petržely v základní sestavě. Osmatřicetiletého veterána, který se díky působení v Plzni cítí v evropských pohárech jako v obýváku, stále pobolívá palec u nohy.

V letadle do Plovdivu by však neměl chybět a nejspíše půjde do hry jako střídající. „Je to nepříjemné zranění, které nedokážeme specifikovat. Může se stát, že do Bulharska odletí,“ uvedl trenér Martin Svědík. Pokud ne, na pravém křídle nastoupí Jan Navrátil nebo Václav Jurečka.

Drobné šrámy hlásí také krajní bek či záložník Michal Tomič a útočník Ondřej Šašinka. Ten se pod Svědíkův bič vrátil na druhé hostování z Baníku a zatím to na základ nevypadá. „Forma ho úplně nepotkala. Tentokrát to bude trvat trošku déle,“ přiznal kouč, jenž bude v prvních zápasech preferovat na hrotu Rigina Ciciliu, případně univerzála Jurečku. Třiadvacetiletý Šašinka se potřebuje dostat do herní i fyzické kondice. „V přípravě byl dost unavený, ztrácel síly a míče. Ale známe ho a víme, kam ho můžeme posunout. Bude to o trpělivosti,“ upozornil.

Hlavně v útoku není zrovna přetlak. Plnohodnotná náhrada za desetigólového Jana Klimenta (Wisla Krakov) nedorazila. Šašinka se hledá, Cicilia toho na jaře moc neodehrál, mladý Filip Vecheta na top úroveň ještě nemá. A další posily nejsou na cestě. Přitom tým čeká nabitý program.

Po pátečním návratu z Plovdivu hned v sobotu vyrazí Kadlec a spol. na štreku do Liberce, kde v neděli otevřou ligový ročník. „Bude to náročné se vším všudy. Začneme hodně zostra, budeme potřebovat každého hráče, abychom mohli sestavu i protočit. Cestování se na nás podepíše, ale nelze se na to vymlouvat,“ podotkl trenér čtvrtého celku FORTUNA:LIGY.

Slovácko v přípravě neprohrálo, ale ve čtvrtek narazí na jiný kalibr. Jen zámožný Ludogorec Razgrad předstihl v tabulce Lokomotiv s řadou cizinců v kádru. „Abychom na pohárech vydělali, potřebujeme uspět sportovně,“ vzhlíží k postupu ředitel Petr Pojezný.

To samé platí pro Plzeň. Bílkův soubor má v plánu přelézt před Brest a pak vyšoupnout jednoho z dvojice New Saints– Kauno Žalgiris. Nejsou to zrovna evropští velikáni, postup by byl v případě Viktorie povinností. Slovácko může jen překvapit. „Minulá sezona zvedla naše sebevědomí,“ poukázal Hofmann.