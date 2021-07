Lička varuje Plzeň: Mladý Šestjuk je jako Baroš. Ale Brest žije ze dne na den

Mimochodem, výborně mluví o devatenáctiletém Aleksandrovi Šestjukovi. „Připomíná mi Milana Baroše, který si také uměl velice dobře pokrýt balon a zvládat souboje,“ říká.

Před prvním utkáním jste říkal, že Plzeň je o dvě výkonnostní úrovně výš. Pořád si to myslíte?

„Ano. Bohužel Viktoria má zraněných několik důležitých hráčů, což se možná trochu projevilo. Ale šedesát minut v úvodním zápase odehrála slušně. Kdyby proměnil svoji šanci na začátku druhé půle Jean-David Beauguel a dal na 3:0, obraz zápasu by byl jiný. Tenhle moment, kdy trochu zbrkle poslal míč vedle branky, poněkud změnil ráz zápasu. Po té šedesáté minutě ale hra Plzně trochu ustoupila a začal se projevovat vliv mladého Aleksandra Šestjuka.“

Naskočil do druhého poločasu a ukázal se velmi zajímavým výkonem. V závěru dokonce snížil na konečných 1:2.

„Trenér Sergej Kovalčuk udělal s jeho nasazením hrozně dobře. Šestjuk dělal Viktorce náběhy za obranu velké potíže. Je to sice teprve devatenáctiletý klučina, ale velmi vyspělý. Má velkou sílu v nohách a velice dobrou hru tělem. Připomíná mi Milana Baroše, který si také uměl velice dobře pokrýt balon a zvládat souboje. Když se Šestjuk rozběhne, není zrovna nejpomalejší. Plzeň s ním měla obrovské problémy, nakonec i skóroval. Ukázala se jeho inteligence. Na začátku akce stál v ofsajdu, balon propustil spoluhráči, následně pokračoval v akci, celou situaci dohrál a byl za to odměněn.“

Zaskočilo vás, jak Viktoria v druhém poločase odešla?

„Mentálně nebyla připravená. Vedla 2:0, kluci si mysleli, že zápas dohrají, ale dvě pološance Šestjuka je zaskočily a na konci zápasu mohl Brest dokonce vyrovnat. Pořád si ale myslím, že Plzeň má karty v rukou. Běloruský tým musí k postupu vstřelit dvě branky, nebo jít přes penalty. Síla Viktorky je ale větší a během zápasu by se měla ukázat. Pokud bude delší dobu stav 0:0, Dynamo bude muset otevřít hru, což by mohlo vyhovovat rychlým hráčům Viktorie.“

Určitě, ale právě křídelní hráči se musí výrazně zlepšit. Souhlasíte?

„Přechodová fáze by měla být určitě lepší, stejně tak hra na křídlech jeden na jednoho. Tohle zdobilo Viktorku pár let zpátky, kdy hráči typu Petržely byli schopní na stranách vytvářet přečíslení. Škoda, že má Plzeň zraněného Honzu Kopice. Ten by svojí typologií do zítřejšího zápasu seděl. Souhlasím s vámi, na křídlech je prostor pro zlepšení. Fotbal je dnes o přechodové fázi. Co nejrychleji se dostat na polovinu soupeře, rychlým protiútokem jít do koncovky. V případě, že se protivník stihne vrátit, naopak je potřeba přidržet balon a postupným útokem se dostat do zakončení. Viktorii chyběla i střelba ze střední vzdálenosti.“

Jakou roli budou hrát neutrální podmínky v Jerevanu? Pro koho je to výhoda?

„Brest nemůže hrát doma, nebude mít podporu fanoušků. Za normální situace by na stadionu bylo deset tisíc lidí, absolutně vyprodáno. Kulisa by byla velice dobrá, příjemná. Dynamo musí cestovat, Jerevan nemá za rohem. Vidím to jako menší plus pro Plzeň.“

Podmínky v Arménii jsou ale velkou neznámou i pro ni.

„To jistě. Zejména klimatické. V době zápasu může v Jerevanu panovat velké horko. To je ale pro obě strany stejné. U nás v Orenburgu máme celý týden pětatřicet stupňů, pro nás by to nebyl takový skok, ale pro Plzeň i Brest bude teplotní šok veliký.“

Brest vyhrál o víkendu 2:0 v silném Borisově. Lepší se po nepřesvědčivé první fázi sezony?

„Rozhodně jde o zajímavý výsledek. I s ohledem na patnáctihodinovou cestu autobusem z Česka. Do Minsku na zápas s Borisovem cestovali dalších 400 kilometrů. Měli to náročné, klobouk dolů, jak to zvládli. Odehráli dva těžké zápasy během čtyř dnů a v obou uspěli. Určitě jim to pomůže, nakopne je to. Favoritem je ale pořád Viktoria. Byla by senzace, kdyby Brest postoupil. Nepřejme si ji. Pro český fotbal je lepší, kdyby se senzace stala až v dalších kolech kvalifikace, ale v náš prospěch. Třeba v případě Sparty a jejího postupu do Ligy mistrů.“

Brest jste vedl v ročníku 2018/19. Jaký je v klubu tlak na postup?

„Vůbec žádný. Brest žije ze dne na den. Finanční stabilita klubu není dobrá, chovají se velmi skromně. Kdyby postoupili do dalšího předkola, spíš by jim to způsobilo problémy. Zase by museli cestovat, třeba i letět, což je samozřejmě finančně náročné. Z druhé strany fanoušci se na odvetu těší. Úvodní zápas sledovali na velké obrazovce na stadionu, nyní se chystá něco podobného. Snad dokonce na náměstí, kam může přijít klidně čtyři tisíce fandů. Lidé drží klubu palce, přejí mu štěstí, i když ekonomicky jsou na tom o dost hůře, než před třemi lety.“