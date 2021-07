Smutný Svědík po penaltách: Někteří nechtěli kopat, to mě překvapilo

Přivedl Slovácko senzačně do pohárové Evropy. A šupem z ní vyfičel. Smolně, bolavě. Pro Martina Svědíka je vyřazení s Lokomotivem Plovdiv ve 2. předkole Konferenční ligy bolavou ránou. Těžko ji bude vstřebávat. Úspěch byl blizoučko. Kdyby jeho Slovácko zvládlo penaltový rozstřel, příští čtvrtek by do Uherského Hradiště přijel slavný FC Kodaň. „Psychika je na bodu mrazu,“ hlesl trenér.

Jak byste shrnul dvojzápas se špatným koncem?

„Ukázalo se, že se rozhodovalo už v závěru prvního zápasu, kde jsme obdrželi gól. Pak jsme to museli doma honit. Nebylo to o tom, že bychom nechtěli hrát, nevytvářeli si tlak. Ale ve finální třetině jsme hrozně sterilní. Nedokážeme dát ani ty největší příležitosti. Navíc jsme si jich mohli vytvořit daleko víc. Různé maličkosti, třeba ve výběru místa, nakonec rozhodly. Už v prvním utkání jsme měli dvě tutové šance. Každá rozhoduje.“

Co teď cítíte?

„Je to pro mě hrozně moc frustrující. Tohle utkání bylo z naší strany lepší, dali jsme do toho hodně. Soupeř měl kvalitu v přechodové fázi a v zakončení. Hlavně doma. To je třeba přiznat. My jsme dojeli na chování v poslední třetině hřiště. Bylo vidět, že oni byli zkušenější. Poháry hrají de facto každý rok. Pořád byli z brejků nebezpeční. Dostanou se do jedné šance a promění ji. I když z ofsajdu. To byl rozdíl mezi námi a soupeřem. My se bohužel nadřeme a korunujeme to všechno pokutovými kopy.“

Proč tři vaši střelci selhali?

„Jestliže už na penaltu jdu, měl bych ji proměnit. Chápu, že jsou to nervy. Nedali ji větší hráči. Na penalty vůbec nemělo dojít. To byla chyba. Je to pro mě zklamání, že jsme to nedotáhli dál. Každý rok se vám nepoštěstí hrát poháry. Navíc jsme nic nepřidali do koeficientu. Bude čím dál těžší se do nich dostávat.“

Kdo vybíral exekutory? Nečekaně kopali mladí Kohút či Holzer. A neproměnili.

„Měli jsme vytipované hráče, obešli jsme to. Tohle z toho vyšlo. Káca (Michal Kadlec) měl nějaký proslov. Někteří nechtěli kopat, uhnuli z toho. To mě jako trenéra překvapilo, ale nebudu jmenovat. Kdo se cítil, ten šel. Předpokládám, že když na sebe vzal zodpovědnost, tak si věří. Bohužel, dopadlo to takto. Penalty jsou vabank.“

Nechtěl jste nechat až do konce na hřišti útočníka Rigina Ciciliu, který „desítky“ umí kopat?

„Bylo to v plánu. Ale byl trošku zraněný, nechtěli jsme riskovat. Potom už ani nepracoval tak, jak by měl. I z tohoto hráče jsem trošku zklamaný. Když máme v šestnáctce takového útočníka, musí pracovat daleko líp. Tohle je málo. Pak tam přišel Venca Jurečka. Na konci se tam obtočí a svou nekvalitou se o tu šanci připravíme. Ukazuje se, že ztráta Honzy Klimenta je citelnější, než jsme si mysleli.“

Jak se z toho zklamání otřepete před nedělním duelem s Českými Budějovicemi?

„Určitě to bude pro nás moc těžký zápas. Máme v nohách sto dvacet minut, psychika je momentálně na bodu mrazu. Musíme vybrat správnou sestavu a namotivovat hráče. Abychom byli zase připraveni.“