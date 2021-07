Slovácko bez útočníků. Svědík má problém, o kterém ví už dávno

Nejde jen o to, že Jan Kliment dal v lize deset branek. Taky vybojoval penalty, rychlostí a tahem dopředu trhal obrany soupeřů, podržel balon, uměl jeden na jednoho, vynucoval si fauly. Slovácku v minulé historické sezoně (4. místo) zásadně pomohl. Poté zmizel za tučnější výplatou do polské Wisly Krakov. V klubu se smířili s tím, že druhý „Kliment“ nepřijde.

„Nahradit Honzu v podstatě nejde. Typologicky ani kvalitou. Přišel k nám po zranění a dali jsme ho dohromady,“ prohlásil trenér Martin Svědík. Investice do silného útočníka se nakonec zúžila na hostování „věčného talentu“ Ondřeje Šašinky, který se trápil v Baníku. Ve Slovácku už jednou úspěšně působil. Na podzim ročníku 2019/20 vstřelil pod Svědíkem v šestnácti zápasech pět gólů. Tehdy jako podhrot dobře doplňoval Tomáše Zajíce na špici. „Když přišel poprvé, chytl se. Byl zajímavý, uvolněný. Dával góly a Slovácku pomohl,“ vybavuje si Michal Nehoda, bývalý ligový útočník a dnes hráčský agent.

V plánu bylo, že podobně to bude fungovat i nyní. S tím rozdílem, že Šašinka doplní v útoku habána Rigina Ciciliu. Jenže na tuhle souhru dosud nedošlo. Posila trčí na marodce, nezasáhla ani do jednoho ze dvou duelů nové sezony. Ve čtvrtek proti Plovdivu možná poprvé usedne na lavičku. Nerozehraný, daleko od optimální formy. A vedle něj Cicilia, jenž si udělal v klubu zle červenou kartou v Liberci. Jeho zákrok na Thea Gebre Selassieho málem stál Svědíkův soubor hodnotné body. „Cicilia je pro mě pořád taková neznámá. Jednou super, pak nic. Potom zase dobrý,“ krčí rameny Nehoda.

Dá se čekat, že kouč dá nevyzpytatelnému rodákovi z karibského Curacaa hned další šanci. Po ruce už má totiž jen pracanta Václava Jurečku. Opavský odchovanec dokáže být platný v několika ofenzivních rolích, ovšem pro nátlakovou hru v domácím prostředí za průběžného stavu 0:1 je potřeba mít na hrotu spíš vysokého bouráka. Tedy Ciciliu. Ať je, jaký chce.

Při absenci Šašinky musí Svědík oběma citlivě dávkovat minuty a prakticky není možné, aby byli na hřišti delší dobu pohromadě. Cicilia nevydrží v maximálním tempu celý zápas (navíc bude v neděli proti Českým Budějovicím v trestu) a Jurečka je v tuto chvíli jediná vhodná alternativa za něj. Byť typologicky odlišná.

Teenager Filip Vecheta sice má střelecké schopnosti, ale ještě není na těžké bitvy připraven. „Vidím, že to není úplně optimální. Chybí nám rychlostní útočník. Ale musím tyhle věci vidět v rámci ekonomických možností klubu,“ říká realisticky Svědík, jenž měl zájem o brněnského rychlonožku Jana Hladíka. Toho však Zbrojovka odmítá pustit.

Podle Nehody by po uzdravení měl stát útok spíš na Šašinkovi. „V Baníku je větší tlak od vedení, fanoušků. Šáša teď přišel do jiného prostředí, za novým trenérem. Klimenta by mohl nahradit on. O místo se popere se Ciciliou,“ soudí zástupce agentury Nehoda Sport. Aktuálně Slovácko podle informací Sportu na žádném posílení kádru nepracuje. Tak kdo vystřelí postup do třetího předkola? Osmatřicetiletý záložník Petržela se opět hlásí…